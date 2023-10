Lidl fait l’objet d’une mise en garde de l’UFC-Que Choisir, alertant sur certains produits cosmétiques à éviter

Récemment, les résultats d’une enquête menée par l’UFC-Que Choisir ont été publiés. L’attention des consommateurs a été attirée sur une catégorie particulière de produits vendus par le leader : les cosmétiques.

Les consommateurs ont l’habitude de faire leurs achats dans ce magasin pour profiter des offres sur la nourriture, les utilités et les vêtements prêt-à-porter.

Récemment, le détaillant allemand a révisé son modèle, passant du hard discount au soft discount, avec un accent sur la qualité des produits et une consommation plus responsable. Bien que l’on puisse recommander globalement les produits Lidl aux consommateurs, une catégorie de produits a surpris les équipes de l’UFC-Que Choisir.

Les produits cosmétiques ciblés par l’UFC-Que Choisir #

À l’issue de l’étude, près de 17 produits ont été catégorisés comme dangereux. Parmi les produits à éviter absolument se trouvent la crème pour les mains, la crème de nuit anti-âge, la crème de jour anti-âge et la crème pour le visage à l’aloe vera anti-âge. Pour beaucoup d’entre eux, ils se sont établis sur le marché comme des produits de qualité que les consommateurs reconnaissent pour leur efficacité.

L’UFC-Que Choisir attire notre attention sur ces produits pour plusieurs raisons.

Les raisons de leur dangerosité #

L’organisation nous rappelle que les consommateurs doivent faire preuve de prudence dans l’utilisation des cosmétiques qui sont des produits du quotidien parfois appliqués sur des zones particulièrement sensibles.

Rappel pour les produits cosmétiques Lidl #

Ce n’est pas la première fois que l’UFC-Que Choisir émet une alerte concernant les produits cosmétiques Lidl. Selon l’organisation, ces produits mentionnés ne devraient pas être sur le marché. Il est désormais recommandé d’éviter le shampooing antipelliculaire, le déodorant spray Men Aqua 48h, le produit capillaire Natural Look Beach Waves, le produit de maquillage highlighter brun, le masque hydratant et le lait corporel.

Lidl répond aux préoccupations de l’UFC-Que Choisir #

Face à cette mise en garde de l’UFC, Lidl a rapidement réagi en précisant qu’ils allaient prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur ces problèmes et s’assurer que leurs produits respectent bien les normes de qualité et de sécurité attendues par les consommateurs. Dans un communiqué, Lidl s’engage à « continuer à améliorer [son] offre tout en offrant des produits abordables et de qualité. »

Quelles mesures adoptées pour les consommateurs ? #

Pour le moment, il est suggéré que les consommateurs soient vigilants lors de l’achat et de l’utilisation des produits cosmétiques Lidl mentionnés précédemment.

De plus, les clients doivent continuer à se tenir informés des rappels de produits et des mises en garde émises par les différentes organisations afin de garantir leur sécurité.

Que peut-on espérer pour l’avenir ? #

En réponse aux résultats de l’enquête de l’UFC-Que Choisir et aux préoccupations des consommateurs, on peut espérer que Lidl prendra des mesures pour améliorer la qualité et la sécurité de ses produits cosmétiques. Si cette situation devait perdurer, cela pourrait nuire à l’image de marque et à la réputation de l’enseigne allemande qui mise sur une offre de qualité, tout en maintenant ses prix attractifs.

Dans tous les cas, il conviendra de rester attentif aux suivis de cette enquête ainsi qu’à d’éventuelles nouvelles alertes de l’UFC-Que Choisir ou autres organismes de protection des consommateurs concernant Lidl, mais aussi les autres enseignes proposant ce type de produits.

