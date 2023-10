L’aspect endommagé des oreilles de rugbyman a une explication concrète

Les causes de l'othématome chez les athlètes, l'othématome est une affection fréquente chez les sportifs, en particulier ceux pratiquant des sports de combat et de contact comme le rugby, la lutte, le judo ou encore le kickboxing.

L’apparition de cette pathologie est due à une rupture vasculaire entre le péri-chondre et le cartilage. Ainsi, le saignement entraîne la formation d’un hématome.

Explications du Dr Nicolas Durand, médecin ORL. #

Selon le Dr Durand, l’oreille comporte une absence de tissu sous-cutané qui fait adhérer étroitement la peau au péri-chondre, une membrane de tissu conjonctif enveloppant le cartilage. Lorsqu’une brèche se forme dans le péri-chondre, les cellules productrices de cartilage colonisent l’hématome, causant ainsi une nécrose et une déformation de la structure cartilagineuse de l’oreille.

Ces blessures aux oreilles sont particulièrement fréquentes chez les joueurs de rugby évoluant dans les premières lignes, notamment les postes 1 à 8, précise le spécialiste.

Les complications et traitements possibles en cas d’othématome #

Dans les cas d’othématome en phase aiguë, il existe un risque d’inflammation du cartilage chondrite ou d’infection du péri-chondre, pouvant nécessiter des soins antiseptiques et une antibiothérapie prolongée.

La première étape lors de la découverte d’un othématome est l’évacuation de la collection sanguine afin d’éviter la formation de cicatrices.

Plusieurs techniques peuvent être employées : la plus simple et moins invasive consiste à ponctionner l’hématome avec une aiguille de taille appropriée, dans des conditions d’asepsie strictes et sous anesthésie locale. Si l’hématome est trop ancien ou récurrent, un drainage chirurgical en salle d’opération, à l’aide d’une incision à sa localisation, sera privilégié, indique le Dr Durand.

Chirurgie esthétique pour les oreilles abîmées #

Une fois que les lésions sont bien installées et que l’apparence dite « en chou-fleur » est présente, il existe des procédures de chirurgie esthétique visant à redonner une apparence normale aux oreilles. Cependant, malgré ces interventions, les résultats sont généralement insatisfaisants et comportent un risque réel d’infections, prévient le chirurgien.

Marc de Rougemont, ancien joueur du XV de France, arbore fièrement ses oreilles déformées, témoignage de sa carrière au sein de ce sport exigeant.

Prévenir les blessures aux oreilles chez les sportifs de contact #

Afin de limiter les risques de blessures aux oreilles chez les sportifs pratiquant des sports de contact, il est important d’adapter les règles et techniques dans ces disciplines. Par exemple, au rugby, les joueurs doivent désormais se positionner avant de pousser lors des mêlées, ce qui réduit les entrées en choc direct et protège ainsi davantage leurs oreilles.

L’utilisation de protections spécifiques pour les oreilles #

Outre l’adaptation des règles du jeu, le port de protections auriculaires spécifiques lors des entraînements et compétitions peut également contribuer à limiter l’apparition d’othématomes chez les athlètes.

Enfin, il est essentiel de consulter rapidement un médecin spécialiste en cas de suspicion d’othématome afin de bénéficier d’un traitement approprié et éviter la formation de cicatrices. Les sportifs concernés doivent être attentifs aux signes et symptômes de cette pathologie et ne pas hésiter à solliciter leur encadrement médical pour obtenir conseils et soins adaptés.

