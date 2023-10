Avant de choisir une coloration végétale, il y a cinq éléments à considérer

La coloration végétale est une alternative naturelle et respectueuse des cheveux.

Contrairement aux colorations chimiques, elle ne contient pas d’ammoniaque, de peroxyde d’hydrogène ni de paraphénylènediamine. Voici cinq éléments à prendre en compte avant de choisir une coloration végétale.

Les plantes tinctoriales pour couvrir les cheveux gris #

La coloration végétale peut-elle couvrir les cheveux gris ? La réponse est oui, à condition de choisir une formule contenant des plantes tinctoriales, c’est-à-dire des plantes possédant des propriétés colorantes.

Parmi celles-ci, on retrouve le henné, l’indigo ou le curcuma. Il convient toutefois de se méfier du henné neutre, qui agit davantage comme un soin que comme un colorant.

La coloration végétale ne permet pas d’éclaircir les cheveux #

Contrairement aux colorations chimiques, la coloration végétale agit plutôt comme un ton sur ton. Elle ne permet donc pas d’éclaircir les cheveux, mais seulement de les foncer ou camoufler les cheveux gris. Pour éclaircir sa couleur, il faudra recourir à une décoloration chimique.

L’effet racines réduit avec la coloration végétale #

La coloration chimique entraîne souvent un effet racines, qui nécessite une retouche régulière chez le coiffeur. Ce problème est moins fréquent avec la coloration végétale, puisque les démarcations entre les racines et les longueurs sont moins marquées, limitant ainsi les visites chez le coiffeur.

Pas d’incompatibilité entre coloration chimique et végétale #

Vous avez déjà utilisé une coloration chimique et souhaitez passer à la coloration végétale ? Il n’y a pas de souci, puisqu’il n’existe aucune incompatibilité entre les deux types de colorations. Vous pouvez donc tester la coloration végétale sans attendre !

Un temps de pose plus long pour la coloration végétale #

Enfin, il est important de noter que la coloration végétale requiert un temps de pose plus long que son homologue chimique. Il faut compter environ 30 minutes pour une coloration chimique, contre plusieurs heures pour certaines colorations végétales.

Ainsi, la coloration végétale présente des avantages certains en termes de respect du cheveu, de couverture des cheveux gris et de réduction de l’effet racines. Toutefois, elle ne permet pas d’éclaircir les cheveux et demande un temps de pose plus long. Une fois ces éléments pris en compte, vous êtes prêt(e) à opter pour une coloration végétale !