Beauté capillaire endommagée, 6 astuces naturelles pour revitaliser vos cheveux

Traiter les cheveux abîmés et ternes avec des soins naturels. Une visite chez le coiffeur peut aider à éliminer les pointes fourchues et redonner vie à votre coupe de cheveux.

Cependant, il est également possible de préparer des traitements naturels à base d’ingrédients sains spécifiquement pour les cheveux abîmés, directement depuis chez vous. Si vos cheveux sont endommagés, cela signifie qu’ils ont été soumis à diverses agressions : pollution, séchage répété au sèche-cheveux, colorations chimiques… autant d’ennemis pour votre chevelure.

Éviter les traitements capillaires contenant du silicone, tout en gardant un esprit bio #

Les masques et autres traitements capillaires à base de silicone et/ou de sulfates peuvent donner une bonne illusion en gonflant artificiellement les cheveux ternes, mais à long terme, ils étouffent le cuir chevelu et affaiblissent encore plus les cheveux abîmés. Il est donc préférable d’opter pour des cosmétiques naturels, tels que les shampoings bio pour cheveux abîmés. Le recours à des traitements maison permet aussi d’économiser sur votre budget beauté.

Limiter l’utilisation du sèche-cheveux et du lisseur #

Les sèche-cheveux, les séchages répétés et les lissages endommagent clairement la fibre capillaire. Vos cheveux sont au mieux fragilisés, au pire brûlés par la chaleur de ces appareils. Si vous ne pouvez pas éviter complètement leur utilisation, préférez utiliser la fonction air froid du sèche-cheveux et tamponnez délicatement vos cheveux à la sortie de la douche.

Nouer ses cheveux sans les abîmer #

Évitez les queues de cheval serrées avec des élastiques en métal ou autres matières qui cassent les cheveux à l’endroit où ils sont attachés. Pour nouer vos cheveux, optez pour des coiffures plus souples, voire des tresses, avec des élastiques sans attaches métalliques ou des chouchous en coton.

Recettes maison pour les cheveux endommagés #

Pour réparer les cheveux abîmés, rien de tel qu’un masque capillaire fait maison. Pour nourrir vos cheveux secs et abîmés, pensez également aux huiles végétales. L’huile de coco est une excellente huile à la fois peu coûteuse et efficace comme base pour un masque maison. L’huile de ricin est également recommandée pour les cheveux abîmés.

Nourrir ses cheveux abîmés de l’intérieur #

Il existe des aliments qui sont excellents pour les cheveux endommagés, car ils sont principalement composés de kératine. Privilégiez les aliments riches en fer, vitamines B et E. Ainsi, la levure de bière et le germe de blé sont de bons aliments pour les cheveux.

L’huile de ricin bio : un allié naturel pour vos cheveux #

Aussi connue sous le nom d’huile de carapate ou de Palma Christi, l’huile de ricin est naturellement très visqueuse et réputée pour stimuler la pousse des cheveux, ainsi que des ongles et des cils. Il suffit d’en appliquer régulièrement sur les racines et les longueurs pour fortifier et revitaliser vos cheveux.

En résumé, pour retrouver une chevelure saine et brillante malgré les agressions du quotidien, misez sur les astuces naturelles : préférez des produits biologiques sans silicone, limitez l’utilisation d’appareils chauffants, nouez vos cheveux avec douceur et réalisez des masques faits maison à base d’huiles végétales. En complément, n’oubliez pas de nourrir vos cheveux de l’intérieur en privilégiant une alimentation riche en nutriments essentiels.