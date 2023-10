Comment choisir la longueur de cheveux idéale avec le filtre 2.25 de TikTok ?

De nos jours, les réseaux sociaux servent non seulement à partager des moments précieux ou découvrir de nouveaux horizons, mais aussi à trouver des astuces beauté et coiffure.

C’est sur TikTok que l’on découvre aujourd’hui un filtre innovant, celui qui permettrait de connaître la longueur de cheveux idéale pour notre visage : le filtre 2.25 hair length.

Voici comment fonctionne cette petite révolution technologique et esthétique.

Le principe du filtre 2.25 de TikTok #

Pour déterminer si une coupe courte vous irait bien, il est souvent conseillé d’étudier la forme de votre visage. Sur toile, certains experts proposent d’ailleurs des méthodes pour saisir les contours de nos traits et adapter notre coupe en conséquence.

Le filtre 2.25 de TikTok reprend ce principe en utilisant la réalité augmentée pour nous indiquer quelle longueur privilégier. Ce filtre a été conçu en tenant compte d’une règle bien précise : celle du ratio entre vos oreilles et votre menton.

Mesurer la distance entre l’oreille et le menton #

Ce filtre repose donc sur une méthode qui prend en compte la distance entre votre oreille et votre menton en passant par la mâchoire.

Pour cela, la réalité augmentée se charge de mesurer ces distances sur votre visage et calcule ensuite un rapport numérique.

Comme son nom l’indique, si le chiffre obtenu est inférieur à 2,25, une coupe courte devrait bien vous aller. En revanche, si le résultat dépasse 2,25, il vaudrait mieux miser sur des cheveux plus longs.

Coupes de cheveux et formes du visage : les règles générales #

Même si ce filtre TikTok a fait ses preuves auprès de nombreux utilisateurs ravis d’avoir trouvé leur longueur idéale, il ne faut pas oublier que chaque visage est unique. Il convient donc aussi de prendre en considération la forme globale de votre visage pour choisir une coupe qui mettra vos traits en valeur.

Pour les visages ovales #

Les visages ovales sont réputés pour être faciles à coiffer car ils s’accordent avec presque toutes les coupes de cheveux. Si votre visage est ovalisé et que le filtre 2.25 penche pour une coupe courte, n’hésitez pas à tenter l’expérience.

Pour les visages ronds #

Les personnes ayant un visage rond doivent faire attention au choix de leur coupe de cheveux, car certaines coupes peuvent accentuer la rondeur des joues. Si le filtre indique un chiffre supérieur à 2,25, privilégiez une coupe mi-longue ou longue pour apporter de la structure à votre visage.

Pour les visages carrés #

Le filtre 2.25 peut également être utile pour les visages carrés, car il permet de déterminer si une coupe courte adoucira ou accentuera l’aspect anguleux du visage. Là encore, suivez les conseils du filtre et adaptez-les à la structure globale de votre visage.

Essayer avant de couper : l’importance des simulations #

Néanmoins, le meilleur conseil qui puisse être donné en matière de coiffure reste d’essayer différentes coupes pour voir rendus sur soi .

Grâce aux nouvelles technologies, tels que les sites et applications de simulation de coupes de cheveux, vous pouvez désormais appréhender plus sereinement un changement de look.

Une fois armées de toutes ces informations, il ne vous restera plus qu’à prendre rendez-vous chez votre coiffeur préféré pour sauter le pas !

En conclusion, le filtre 2.25 hair length de TikTok apparaît comme un allié précieux dans la recherche de la coupe idéale. Avec son principe simple de mesure entre l’oreille et le menton, il reste néanmoins essentiel de tenir compte de la forme de votre visage et d’explorer diverses options avant de faire confiance à votre coiffeur pour obtenir le résultat tant espéré.

