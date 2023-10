Les meilleures coiffures pour rajeunir votre visage

Au fil du temps, notre visage change et les signes de vieillissement deviennent plus visibles.

Les changements du visage avec le temps et les solutions naturelles #

Certains choisissent la médecine esthétique ou des traitements anti-âge pour les atténuer, mais il existe une autre solution plus simple et naturelle : changer sa coiffure. Delphine Courteille, coiffeuse en studio et fondatrice du salon éponyme à Paris, nous donne ses conseils pour choisir les coiffures idéales selon notre âge.

La frange : un des classiques intemporels #

La frange est l’une des coupes les plus populaires et polyvalentes. Elle peut être portée avec tous les types de cheveux, qu’ils soient courts, longs, raides ou bouclés. Elle peut également se décliner en plusieurs versions : mini, maxi, rideau, effilée… Il y en a pour tous les goûts et toutes les formes de visage. En ce qui concerne le type de cheveu, sachez que la frange est plus facile à porter avec des cheveux raides ou légèrement ondulés. Si vous avez les cheveux bouclés ou frisés, vous devrez les lisser régulièrement pour éviter l’effet mouton.

À lire Le Wixie Haircut : la tendance capillaire incontournable de l’automne

La frange peut être portée avec n’importe quelle longueur de cheveux, du court au long. Elle peut également être associée à d’autres coupes tendance comme

le carré, la coupe effilée ou la coupe déstructurée. En effet, elle peut se porter plus longue ou plus courte, plus ou moins structurée, plus ou moins effilée…

Le carré : une coiffure qui convient à toutes les femmes #

Le carré convient à toutes les femmes quel que soit leur âge. Pour camoufler les effets du temps, Delphine recommande d’opter pour un carré long. Vous pouvez également jouer avec des accessoires tels que les barrettes, les bandeaux, les foulards… Le carré est l’une de ces coupes qui permettent de varier les styles et de s’amuser avec ses cheveux.

Il s’agit d’une des coupes idéales pour rajeunir votre visage car elle met en valeur les traits qui peuvent s’affaisser avec l’âge. Comme vous l’aurez compris, il existe plusieurs coiffures qui peuvent vous aider à paraître plus jeune.

Quelques astuces pour choisir la coiffure parfaite #

Pour choisir la coiffure qui vous convient le mieux, il est important de prendre en compte la forme de votre visage et la nature de vos cheveux. Si vous avez un visage allongé, optez pour une frange horizontale ou légèrement arrondie. Si vous avez un visage rond, préférez une frange effilée, qui donnera l’impression d’un visage plus fin.

À lire Comment choisir la longueur de cheveux idéale avec le filtre 2.25 de TikTok ?

Jouer avec les couleurs et les textures pour un effet anti-âge #

Les couleurs et les textures peuvent également jouer un rôle important dans l’effet rajeunissant d’une coiffure. Optez pour des nuances plus claires, qui apporteront de la lumière à votre visage. Évitez les couleurs trop foncées, qui peuvent durcir les traits.

Quant aux textures, misez sur des coiffures souples et naturelles. Les cheveux raides et plaqués peuvent accentuer les rides, tandis que les boucles et les ondulations apportent du volume et de la douceur au visage.

Tenir compte des conseils des professionnels de la coiffure #

Enfin, n’hésitez pas à consulter vos coiffeurs habituels ou à demander l’avis de Delphine Courteille pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de vos attentes et de votre morphologie. Ces experts sauront vous guider vers la coiffure idéale pour rajeunir votre visage de manière naturelle.

En suivant ces conseils et en adaptant votre coiffure à vos besoins, vous pourrez lutter contre les signes du temps sans avoir recours à des solutions invasives et coûteuses. Alors, pourquoi ne pas essayer une nouvelle coupe ou une nouvelle couleur pour donner un coup de jeune à votre look ?

À lire La frange fait son come-back : voici comment l’adapter selon la forme de votre visage