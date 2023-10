Les meilleures coiffures tendances pour les visages ronds

Dans cet article, nous allons explorer plusieurs options de coupes et conseils pour vous aider à sublimer votre visage rond avec une coiffure tendance.

Comment choisir une coupe adaptée à un visage rond ? #

L’objectif lors du choix d’une coupe de cheveux pour un visage rond est de trouver un équilibre qui permet au visage d’apparaître légèrement allongé. Que vous ayez les cheveux bouclés, raides ou ondulés, il est possible de trouver une coupe tendance qui conviendra à la qualité de vos cheveux.

Évitez les coupes trop courtes #

Même si certaines personnes peuvent craindre que les coupes courtes accentuent davantage la forme ronde du visage, ce n’est pas nécessairement le cas. Cependant, il est important de faire attention au choix de la coupe pour ne pas renforcer l’impression de rondeur.

Optez pour une coupe pixie moderne #

La coupe pixie est un choix audacieux et polyvalent qui s’adapte également à un visage rond. Si la version classique peut paraître trop courte, vous pouvez opter pour une version modernisée de cette coupe tendance. Cela peut inclure une frange asymétrique, des mèches plus longues sur le dessus de la tête ou un dégradé subtil pour ajouter du mouvement et du volume à la coiffure.

Adoptez la tendance des franges rideau #

La frange rideau est très en vogue actuellement et convient parfaitement aux visages ronds. En effet, elle permet de mettre en valeur les traits du visage tout en minimisant l’effet arrondi. Vous pouvez associer cette frange à différentes coupes, comme le long bob ou la coupe pixie évoquée précédemment.

Frange asymétrique pour un look élégant #

Si vous préférez une alternative à la frange rideau, optez pour une frange asymétrique. Cette coiffure s’accorde bien avec les visages ronds et apporte une touche d’élégance supplémentaire à votre look. N’hésitez pas à consulter votre coiffeur pour obtenir des conseils personnalisés concernant la meilleure manière d’adapter cette frange asymétrique selon vos cheveux.

Le long bob : une option intemporelle #

Le long bob est une coupe tendance qui sied particulièrement bien aux visages ronds. Pour réussir cette coupe, pensez à ajouter des mèches effilées afin de donner l’impression que votre visage est moins rond. De plus, ce type de coupe convient aussi bien aux cheveux raides qu’aux cheveux bouclés et crée un look chic et sophistiqué.

Variez les textures pour plus de style #

Pour donner encore plus de caractère à votre coiffure, n’hésitez pas à jouer avec les textures. Par exemple, vous pouvez opter pour des ondulations naturelles, des boucles définies ou un effet un peu sauvage en fonction de vos goûts et de la qualité de vos cheveux.

En résumé : osez et assumez vos choix ! #

Trouver une coupe de cheveux tendance adaptée aux visages ronds peut sembler compliqué, mais il existe bel et bien plusieurs options qui s’accordent parfaitement avec cette morphologie faciale. L’essentiel est de choisir une coiffure qui mette en valeur vos traits, tout en apportant un certain équilibre au visage. N’hésitez pas à consulter un professionnel afin de bénéficier d’un conseil personnalisé et trouver la meilleure coupe pour sublimer votre visage rond.