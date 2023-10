Mèches dans les cheveux courts : Une tendance coiffure pour les femmes de 60 ans

Adopter une coupe courte avec des mèches : un choix astucieux pour rester élégante à 60 ans #

A l’âge de 60 ans, choisir une coupe courte avec des mèches permet également d’allier facilité d’entretien et modernité. Si la mode évolue sans cesse, les coupes courtes séduisent toujours autant par leurs nombreux avantages.

Les bénéfices des coupes courtes chez les femmes de plus de 50 ans #

En général, les coupes courtes rencontrent un succès régulier auprès des femmes de 50 ans et plus car elles présentent plusieurs atouts majeurs. En effet, elles sont faciles à entretenir et permettent un gain de temps non négligeable lors de la toilette quotidienne. De plus, elles sont souvent synonymes de dynamisme et d’énergie, qualités appréciées chez les personnes qui avancent en âge.

Des idées de coiffures valorisantes pour les cheveux gris #

Le passage aux cheveux gris n’est pas toujours facile à vivre pour certaines femmes, mais il est important de se rappeler que cette couleur naturelle peut être très élégante lorsqu’elle est mise en valeur. Choisir une coupe courte adaptée ou travailler les mèches argentées dans sa coiffure permet de se sentir belle et en harmonie avec son âge.

La coupe courte, un choix tendance pour les femmes aux cheveux gris #

Il existe plusieurs types de coupes courtes qui mettent très bien en valeur les cheveux gris. Parmi elles, on peut notamment citer le carré court plongeant, la pixie cut (coupe très courte évoquant une fée en anglais) ou encore le wavy bob (coiffure au carré avec des boucles légères). Chaque femme peut trouver son style et adapter la coupe à ses envies.

Les mèches, une autre façon d’embellir les cheveux courts et gris #

Les mèches sont également une option intéressante pour les femmes de 60 ans qui souhaitent donner du peps à leurs cheveux courts et gris. Elles permettent d’apporter de la lumière à la chevelure tout en jouant sur les nuances de couleur pour un effet naturel et sophistiqué. De plus, les mèches s’adaptent facilement à tous les types de cheveux et peuvent être choisies selon les préférences personnelles de chacune.

Comment réaliser des mèches réussies sur cheveux courts et gris ? #

Pour obtenir des mèches harmonieuses et bien réalisées, il est recommandé de faire appel à un professionnel de la coiffure. En effet, ce dernier saura conseiller la cliente quant à la couleur et la technique de réalisation la mieux adaptée à sa situation. Diversifier les largeurs et l’espacement des mèches permet d’obtenir un résultat naturel et du relief. Enfin, il ne faut pas hésiter à demander conseil à son coiffeur pour entretenir ses mèches de façon optimale une fois à la maison.

Conseils pour choisir la meilleure coupe courte adaptée à sa morphologie #

Le choix d’une coupe courte dépend surtout du style et de la personnalité de chaque femme. Toutefois, il est important de prendre en compte certains aspects tels que la forme du visage, le type de cheveux (épais, fins, bouclés, etc.) et les envies personnelles avant de se décider pour une coiffure. Pour paraître plus jeune et mettre en valeur son visage, on peut adopter les coupes coiffées/décoiffées, qui apportent du dynamisme à l’ensemble de la silhouette.

Les astuces pour savoir si l’on est faite pour avoir les cheveux courts #

John Frieda, célèbre coiffeur londonien, a développé une méthode permettant de déterminer si une femme est faite pour arborer une coupe courte ou non. Selon lui, il suffit de mesurer la distance entre le bas de son oreille et le bas de son menton : si cette mesure est inférieure à 5,7 cm, la personne est alors faite pour une coupe courte. Cette méthode simple et rapide permet d’avoir déjà quelques indications avant de consulter un professionnel.

Au final : suivre les tendances tout en restant fidèle à soi-même #

Si les mèches dans les cheveux courts sont une tendance coiffure pour les femmes de 60 ans, il est essentiel d’adapter cette mode à sa propre morphologie, ses envies et son style. Les professionnels de la coiffure sont là pour aider chaque femme à trouver le juste équilibre entre tendances actuelles et respect de sa personnalité. Ainsi, elles pourront continuer à se sentir belles et à l’aise dans leur peau tout en affichant fièrement leurs cheveux courts et mèches argentées.