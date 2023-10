Dans cet article, nous vous présentons différentes coiffures qui mettent en valeur les traits d’une femme au visage carré.

Les raisons de choisir une coupe adaptée à la forme de son visage #

Avoir un visage carré signifie généralement des angles prononcés et une mâchoire large. Afin de pouvoir adoucir ces traits, il est important de adopter une coiffure adaptée à cette morphologie. Elle permettra non seulement de mettre en avant les points forts du visage, mais également d’équilibrer l’ensemble du visage.

À lire À 50 ans, le mi-long dégradé effilé avec frange, une touche de jeunesse garantie

Les critères à prendre en compte #

Pour bien choisir sa coiffure, il est important de prendre en considération plusieurs éléments tels que la longueur des cheveux, leur épaisseur, ainsi que la texture (bouclée, ondulée ou raide). L’idéal est de faire appel aux conseils d’un professionnel tel qu’un coiffeur-visagiste pour bénéficier d’une expertise personnalisée.

Les coiffures idéales pour un visage carré #

La frange diagonale ou effilée #

La frange est souvent considérée comme étant une coupe intemporelle. Par ailleurs, elle peut également être utilisée comme un atout beauté pour les femmes aux visages carrés. En effet, une frange diagonale ou effilée permettra d’adoucir les traits et de donner une impression de longueur.

Le carré plongeant #

Le carré plongeant est une coupe très tendance qui peut facilement être adaptée à un visage carré. Cette coiffure se caractérise par sa longueur asymétrique, avec la partie avant des cheveux étant plus longue que l’arrière. Grâce à cette asymétrie, le carré plongeant permet de créer du mouvement et de casser la rigidité du visage carré. De plus, il convient à toutes les longueurs de cheveux et à tous les types de texture.

À lire La coupe Hush : la coiffure volumineuse et facile d’entretien à adopter cette saison

Les coiffures ondulées et bouclées #

Pour apporter du volume et diminuer l’apparence des angles prononcés, rien de tel qu’une coiffure où les cheveux sont légèrement ondulés ou bouclés. Les longueurs mi-longues ou longues seront particulièrement appropriées pour ce type de coiffure. En jouant sur les volumes, les femmes au visage carré peuvent obtenir un effet d’équilibre entre les différentes parties de leur visage, tout en mettant en avant leurs points forts.

Les coupes courtes et dégradées #

Il existe également des coupes courtes qui peuvent flatter les femmes aux visages carrés. Ces coupes se caractérisent par leur côté déstructuré et asymétrique. En choisissant des coupes courtes dégradées, on peut alors mettre en avant les pommettes et apporter de la douceur au visage carré. N’oubliez pas néanmoins de demander conseil à un professionnel pour une coupe adaptée à votre morphologie.

Le choix d’une coiffure selon son âge et sa personnalité #

Choisir une coiffure qui met en valeur les traits d’un visage carré est important mais il ne faut pas pour autant oublier de prendre en compte son âge et sa personnalité. Par exemple, opter pour une coupe plus courte peut s’avérer être un excellent choix pour les femmes de 50 ans désireuses d’affirmer leurs responsabilités et leur autorité. De même, la butterfly haircut, très tendance actuellement, conviendra parfaitement aux femmes de cet âge souhaitant adopter une coiffure rajeunissante et moderne.

À lire Coiffures modernes pour les femmes de 30 ans : Les choix populaires en 2023

En conclusion, il existe plusieurs coiffures susceptibles de mettre en valeur les traits d’un visage carré. Que l’on préfère les cheveux courts, mi-longs ou longs ; raides, ondulés ou bouclés; il est possible de trouver la coiffure idéale pour sublimer cette forme de visage. Il suffit simplement de se tourner vers un expert du domaine et de suivre ses précieux conseils.