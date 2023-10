Coiffures modernes pour les femmes de 30 ans : Les choix populaires en 2023

Des tendances inspirées des célébrités et des podiums #

Le taper fait un retour remarqué, s’adaptant à tous les types de cheveux, qu’ils soient afro, bouclés, ondulés, raides ou lisses. La Première Dame française Brigitte Macron continue également d’influencer la mode avec ses coiffures élégantes, tandis que les coupes volumineuses font une percée pour celles qui cherchent à tricher avec des cheveux fins.

Le taper : Une coupe polyvalente et moderne #

Le taper est une coupe particulièrement adaptée aux femmes de 30 ans désirant associer style et praticité. Cette coupe consiste à laisser de la longueur sur le dessus de la tête tout en dégradant progressivement les côtés et la nuque. Elle se décline selon différentes versions, permettant à chacune d’y find the right one for her selon sa morphologie et ses préférences.

Les différents styles de taper #

Pour celles qui recherchent un look résolument moderne, le taper fade offre une transition plus marquée entre les cheveux courts et longs. Le taper classique, quant à lui, se caractérise par un dégradé plus subtil, laissant suffisamment de longueur pour pouvoir réaliser différentes coiffures. Enfin, le taper sur cheveux bouclés ou afro permet de mettre en valeur la texture naturelle des cheveux tout en apportant du volume et du mouvement.

Influences de Brigitte Macron : Elégance et simplicité #

Les femmes de 30 ans peuvent également s’inspirer de l’élégance naturelle et du style sophistiqué de Brigitte Macron. Parmi les coiffures emblématiques de la Première Dame, on retrouve la demie-queue volumineuse, idéale pour sublimer sa silhouette lors d’événements importants. Elle se caractérise par un peu de volume au niveau de la couronne, tandis que les mèches tombent librement sur les épaules.

Astuces pour recréer les coiffures de Brigitte Macron #

Pour reproduire cette demie-queue chez soi, il est conseillé d’utiliser un shampooing volumateur, de crêper légèrement les racines au sommet du crâne et de fixer le tout avec des pinces et de la laque. On peut également varier le look en réalisant une tresse, un chignon bas ou même des boucles voluptueuses pour un rendu encore plus chic et glamour.

Coupes volumineuses pour cheveux fins : Le trompe-l’œil #

Quant aux femmes ayant des cheveux fins, certaines coupes spéciales volume peuvent apporter l’illusion d’épaisseur et de densité. Parmi celles-ci, on retrouve les coupes dégradées avec des longueurs asymétriques pour un effet mouvementé. Les coupes au carré, qui se déclinent en carré plongeant ou flou, confèrent également du volume à la crinière, surtout lorsqu’on choisit une frange effilée.

Astuces pour booster le volume des cheveux fins #

Outre les coupes adaptées, il est possible de tricher grâce à quelques astuces capillaires. Par exemple, appliquer un shampooing volumateur, utiliser un sèche-cheveux pour soulever les racines et travailler son brushing. Enfin, dormir avec des bigoudis peut également aider à donner un coup de peps aux cheveux plats.

En conclusion, les femmes de 30 ans disposent aujourd’hui d’une multitude de coiffures modernes et élégantes pour affirmer leur personnalité en 2023. Le taper polyvalent et les influences de Brigitte Macron, ainsi que les coupes volumineuses pour cheveux fins permettent à chacune de trouver le style qui lui convient.