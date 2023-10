Conseils de coiffure pour les femmes avec un visage rond et un double menton

Pourtant, il existe plusieurs astuces pour mettre en valeur les traits particuliers de ce type de morphologie, tout en dissimulant certaines zones.

Dans cet article, découvrons ensemble des conseils de coiffure adaptés à un visage rond avec un double menton.

Trouver la coupe idéale #

Il est important de connaître sa morphologie faciale avant de choisir une coiffure. Les visages ronds sont reconnaissables à leurs pommettes rebondies, joues gourmandes et traits arrondis. Si vous mesurez la distance entre votre menton et votre front, puis celle entre vos oreilles, un visage rond montrera des distances similaires.

Le choix de la coupe doit permettre d’allonger visuellement le visage, afin de se rapprocher de la forme ovale, considérée comme plus harmonieuse. Demandez conseil à votre coiffeur pour trouver la coupe adaptée à votre morphologie. Expliquez-lui vos envies et quelles caractéristiques vous souhaitez mettre en avant.

Opter pour le volume et la longueur #

Pour allonger le visage, il est recommandé d’opter pour une coupe qui apporte du volume sur le dessus de la tête. Les boucles et les ondulations sont ainsi idéales pour créer cette illusion de hauteur. Vous pouvez également choisir une coiffure asymétrique, qui attirera l’attention sur un côté du visage plutôt que sur la rondeur globale.

Les cheveux longs sont également adaptés aux visages ronds, car ils encadrent le visage tout en masquant partiellement le double menton. Évitez les coupes trop courtes, car elles accentuent la rondeur du visage et peuvent donner l’impression d’un visage encore plus large.

Savoir jouer avec les détails #

Une fois la coupe choisie, il est essentiel de travailler les détails pour parfaire votre coiffure. N’hésitez pas à discuter avec votre coiffeur des meilleurs choix pour mettre en valeur vos atouts.

La frange, une alliée ou une ennemie ? #

Le choix d’une frange peut être judicieux pour casser la rondeur du visage et apporter du caractère à votre coiffure. Une frange droite peut former une ligne horizontale qui agrandira visuellement les yeux et minimisera la rondeur du visage. Cependant, évitez les franges pleines et courtes, qui auront tendance à accentuer le double menton. Préférez une frange effilée ou asymétrique pour un effet plus subtil.

Pour celles qui préfèrent éviter la frange, optez pour une mèche qui retombe sur un côté du visage, créant un contraste intéressant et harmonieux.

Le choix de la couleur #

En plus de la coupe, la couleur des cheveux peut également contribuer à créer un équilibre harmonieux autour d’un visage rond et d’un double menton. Les couleurs plus claires peuvent apporter du relief et du volume, tandis que les nuances foncées auront tendance à affiner le visage.

N’hésitez pas à discuter avec votre coiffeur de la possibilité de réaliser des mèches ou un balayage, afin de donner une structure intéressante à votre coiffure. Les contrastes entre les différentes teintes peuvent aider à attirer l’œil sur les zones souhaitées et minimiser l’aspect du double menton.

Adapter sa coiffure en fonction de son style et de ses besoins #

Chaque femme a ses propres préférences en matière de coiffure, et il est essentiel de trouver la coupe qui vous correspond tout en mettant en valeur votre visage rond et votre double menton. Si vous portez des lunettes, par exemple, choisissez une monture adaptée à votre forme de visage et harmonisez-la avec votre coupe.

Enfin, n’oubliez pas de prendre en compte vos habitudes et vos besoins quotidiens. Certaines coiffures peuvent être plus difficiles à entretenir que d’autres, nécessitant un entretien régulier chez le coiffeur ou des soins spécifiques. Pesez le pour et le contre avant de vous lancer dans un changement radical.

En conclusion, il est tout à fait possible de trouver une coiffure adaptée à un visage rond avec un double menton, en choisissant judicieusement la coupe, les détails et la couleur. N’hésitez pas à vous rendre chez un professionnel qui saura vous orienter vers les meilleures options pour mettre en valeur votre morphologie.