Jeunesse retrouvée : Coupe courte avec mèches pour femmes de 50 ans

Pourtant, il est temps de donner un coup de frais à votre look en choisissant une coupe courte accompagnée de jolies mèches cela représentera le vecteur idéal de jeunesse retrouvée.

Coupe Pixie : un incontournable de la saison #

Le pixie est sans aucun doute l’une des coupes courtes les plus plébiscitées ces dernières années. Il faut dire que cette coiffure a l’avantage de s’adapter à merveille aux femmes de tout âge, y compris celles qui ont dépassé la cinquantaine.

En fonction de la texture de vos cheveux, optez pour un pixie plus ou moins court afin de mettre en valeur votre visage.

Jouer sur les volumes et l’asymétrie #

Les coupes courtes offrent souvent un avantage non négligeable sur les cheveux longs : elles permettent de jouer avec les volumes.

Pour apporter une touche moderne à votre coiffure, choisissez un pixie asymétrique avec un côté légèrement plus long que l’autre.

Ce décalage subtil entre les deux côtés fera toute la différence dans votre aspect général.

Miser sur l’effet de texture #

Pour donner encore plus de peps et de légèreté à votre coupe pixie, pensez à demander à votre coiffeur de travailler la texture de vos cheveux. Il pourra ainsi réaliser un dégradé ou des effilages délicats afin d’alléger la masse capillaire et apporter une impression de souplesse et de mouvement.

Les mèches : une touche de couleur pour révéler votre potentiel #

Les mèches sont l’atout idéal pour venir sublimer votre coupe courte. En plus d’apporter une touche de couleur à votre coiffure, elles permettent également de donner de la profondeur au visage et de marquer les contrastes.

Des mèches bien choisies selon votre carnation #

Si vous êtes friande de blond, optez pour des mèches aux nuances dorées qui restent naturelles et éviter le côté « casque » que peut parfois avoir une coloration trop uniforme. Pour celles qui préfèrent les couleurs chaudes, n’hésitez pas à jouer sur des mèches cuivrées ou acajou pour souligner votre coupe avec audace.

Un placement stratégique pour un effet bluffant #

Le placement des mèches est essentiel pour obtenir un effet éclatant et harmonieux. Demandez à votre coiffeur de poser les premières mèches près du visage afin de créer un joli contraste avec votre teinte naturelle et d’attirer le regard vers vos traits. N’oubliez pas non plus de mixer des mèches larges et fines pour un rendu encore plus chic et sophistiqué.

Carré court et franges : le duo gagnant pour un look frais et dynamique #

Si la coupe Pixie ne vous convient pas, pourquoi ne pas opter pour un carré court ? Cette coiffure indémodable s’adapte là encore à toutes les femmes, quels que soient leur âge ou leur type de cheveux.

Un carré structuré pour une allure moderne #

Pour moderniser votre carré, misez sur une coupe bien structurée, avec des lignes définies et nettes. L’avantage de cette version plus géométrique est qu’elle ajoute du caractère au visage et souligne l’ossature en douceur. N’hésitez pas non plus à jouer sur les mèches aux reflets nuancés pour apporter de la lumière à votre teint.

Il existe plusieurs types de franges qui peuvent venir embellir un visage mature :

La frange droite : Elle a l’avantage d’être très chic et facile à porter. Optez pour une longueur sous les sourcils pour attirer l’œil vers le centre du visage.

Elle a l’avantage d’être très chic et facile à porter. Optez pour une longueur sous les sourcils pour attirer l’œil vers le centre du visage. La frange effilée : Elle s’allège en grignotant quelques centimètres du front, ce qui crée une illusion de hauteur et affine les traits du visage.

Elle s’allège en grignotant quelques centimètres du front, ce qui crée une illusion de hauteur et affine les traits du visage. La frange longue : Les mèches qui l’encadrent allongent légèrement le visage et sont idéales pour adoucir les traits marqués.

Les mèches qui l’encadrent allongent légèrement le visage et sont idéales pour adoucir les traits marqués. La frange sur le côté : Elle est parfaite pour donner du volume aux cheveux fins et redresser les traits du visage.

Au final, la coupe courte avec mèches représente une solution idéale pour rajeunir votre look après l’âge de 50 ans. Audacieuse et moderne, cette coiffure révèle tout votre potentiel et illumine en un instant votre visage. N’hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur pour choisir la coupe et les mèches qui vous correspondront le mieux.