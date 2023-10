Mèches sublimes : Coupe courte parfaite pour les femmes de 60 ans

La mode capillaire évolue avec l'âge, et cela n'est pas incompatible avec le style. Ainsi, les femmes de 60 ans n'ont rien à envier aux plus jeunes lorsqu'il s'agit d'avoir une coupe de cheveux tendance et élégante.

Parmi les possibilités offertes pour garder une allure moderne, la coupe courte fait un large consensus.

Pour embellir cette coiffure déjà sublime, on peut opter pour des mèches bien travaillées, accentuant l’éclat du visage. Et lorsque l’on possède une texture bouclée, on dispose d’autant plus d’options pour styliser sa coupe.

Le charme des boucles asymétriques #

Les cheveux courts peuvent être stylisés de différentes manières, et l’une des tendances actuelles est de jouer sur l’asymétrie des boucles. Cette approche met en valeur non seulement la coupe, mais aussi les traits du visage. Et contrairement à certaines idées reçues, il existe plusieurs façons d’inclure de l’asymétrie dans les coupes courtes :

La coupe courte asymétrique dégradée : ici, les boucles sont réalisées de manière inégale sur toute la tête, ce qui apporte du volume et de la légèreté.

: ici, les boucles sont réalisées de manière inégale sur toute la tête, ce qui apporte du volume et de la légèreté. La coupe courte avec frange asymétrique : elle consiste à créer une frange légèrement plus longue d’un côté, pour mettre en valeur les yeux et la forme du visage.

: elle consiste à créer une frange légèrement plus longue d’un côté, pour mettre en valeur les yeux et la forme du visage. La coupe courte avec mèche longue de côté : une ou plusieurs mèches sont conservées plus longues sur un côté, offrant ainsi un look chic et audacieux à la coiffure.

Astuces pour des boucles bien dessinées #

Pour réussir ces coupes courtes asymétriques, il est essentiel de travailler les boucles, afin qu’elles soient parfaitement définies. On peut notamment utiliser :

Des produits spécifiques pour boucler les cheveux, comme des crèmes coiffantes ou gels, qui aident à former des boucles homogènes et durables. Un diffuseur pour séchoir, afin de limiter les frisottis lors du séchage. Un fer à boucler pour ajuster l’intensité et la direction des boucles.

Miser sur les couleurs pour accentuer le dynamisme de la coupe #

Outre l’asymétrie et les boucles parfaites, un autre moyen de sublimer une coupe courte parfaite à 60 ans est de jouer sur les couleurs. Des mèches discrètes mais bien pensées peuvent apporter une véritable dose de peps et de jeunesse à la coiffure :

Les balayages nuancés : ils offrent des reflets naturels et subtils, idéals pour illuminer le teint sans alourdir la coupe.

: ils offrent des reflets naturels et subtils, idéals pour illuminer le teint sans alourdir la coupe. Les mèches contrastées : elles permettent de créer du relief et du volume, en jouant sur des tons différents (blond et châtain, par exemple).

: elles permettent de créer du relief et du volume, en jouant sur des tons différents (blond et châtain, par exemple). Les effets ombrés : réalisés avec une technique plus progressive que les mèches classiques, ils apportent de la profondeur à la chevelure tout en préservant sa luminosité.

Réaliser un balayage naturel sur une coupe courte #

Pour réussir son balayage sur une coupe courte, voici quelques conseils :

Opter pour une nuance de couleur proche de sa base naturelle, afin d’obtenir un rendu harmonieux. Appliquer le produit de coloration sur des mèches fines et espacées, pour éviter un effet casque. Veiller à respecter le temps de pause indiqué sur la notice du produit, pour ne pas abîmer les cheveux.

Entretenir sa coupe courte parfaite pour garder l’éclat des boucles et des mèches #

Enfin, pour conserver l’éclat et la qualité des boucles et des mèches, il est essentiel de prendre soin de sa coiffure au quotidien. Que l’on ait les cheveux naturellement bouclés ou qu’on utilise des techniques pour leur donner du mouvement, on doit faire attention aux soins apportés :

Utiliser des produits adaptés : pour les boucles, on privilégie des shampoings et après-shampoings spécifiques (riche en agents hydratants). Et pour les mèches colorées, on opte pour une gamme de soins conçue pour les cheveux méchés ou colorés.

: pour les boucles, on privilégie des shampoings et après-shampoings spécifiques (riche en agents hydratants). Et pour les mèches colorées, on opte pour une gamme de soins conçue pour les cheveux méchés ou colorés. Hydrater les cheveux régulièrement : un masque chaque semaine permet de garder les cheveux doux et éclatants. On peut aussi utiliser un spray hydratant quotidien, sans rinçage.

: un masque chaque semaine permet de garder les cheveux doux et éclatants. On peut aussi utiliser un spray hydratant quotidien, sans rinçage. Protéger les cheveux contre la chaleur : si on a recours à un sèche-cheveux, un fer à boucler ou un fer à lisser, il faut penser à appliquer un protecteur thermique sur sa chevelure avant toute utilisation d’appareils chauffants.

Ainsi, en maîtrisant les techniques pour réaliser une coupe courte asymétrique, des boucles bien dessinées et des mèches sublimes, il est tout à fait possible de créer une coiffure moderne, féminine et tendance avec l’âge. À 60 ans, le style n’est donc pas prêt de s’éteindre !