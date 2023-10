Modernité et style : La coupe dégradée mi-court pour 2023

Dans le monde de la coiffure, les tendances évoluent à une vitesse presque impossible à suivre. Pourtant, certaines coupes réussissent à tirer leur épingle du jeu et à s'imposer comme des incontournables de l'élégance et du style.

C’est le cas de la coupe dégradée mi-court, qui promet d’être au cœur des tendances pour 2023. Dans cet article, nous vous proposons un tour d’horizon complet de cette coupe, de ses variantes les plus modernes et originales aux conseils pratiques pour bien l’adopter.

Les principaux avantages de la coupe dégradée mi-court #

Avant de se plonger dans les déclinaisons possibles de cette coupe et des idées de coiffage pour les cheveux courts, il convient de mettre en lumière quelques-uns des atouts principaux de ce choix capillaire.

Polyvalence : La coupe dégradée mi-court se porte aussi bien avec des cheveux raides que bouclés ou ondulés. Elle permet ainsi de sublimer toutes les natures de cheveux et de flatter toutes les formes de visage. Tendance : En ayant déjà conquis de nombreuses célébrités et influenceurs sur les réseaux sociaux, la coupe dégradée mi-court donne instantanément un coup de boost à votre look et vous place au cœur des tendances pour 2023. Facilité d’entretien : D’une longueur idéale pour éviter les nœuds et autres désagréments capillaires, cette coupe ne vous demandera que peu de temps pour l’entretien au quotidien. Un véritable atout pour celles qui souhaitent gagner en praticité sans sacrifier leur élégance.

Variations autour de la coupe dégradée mi-court #

Au-delà des avantages déjà listés, ce qui rend cette coupe particulièrement intéressante est sa capacité à se décliner sous différentes formes pour satisfaire tous les goûts et toutes les personnalités. Voici un aperçu des variations que vous pouvez explorer, selon vos envies et votre style.

Le dégradé asymétrique avec frange #

Pour jouer sur le contraste et apporter une touche originale à votre coupe, pourquoi ne pas opter pour un dégradé asymétrique ? Cette version propose un côté plus court que l’autre, donnant ainsi un effet visuel très moderne et dynamique. Ajoutez-y une frange droite ou effilée pour encore plus de caractère et de style.

Le dégradé mi-court avec mèches colorées #

Pour celles qui recherchent une coupe à la fois tendance et audacieuse, l’association du dégradé mi-court avec des mèches colorées peut être une option séduisante. En fonction de votre teint et de votre carnation, vous pouvez opter pour des tons chauds comme le cuivré ou le rouge, ou au contraire pour des nuances froides telles que le bleu ou le violet.

Le dégradé mi-court avec boucles et ondulations #

Si vous avez les cheveux naturellement bouclés ou ondulés, sachez que cette coupe se prête parfaitement à ce type de chevelure. Dans ce cas, votre coiffeur pourra travailler sur un dégradé progressif avec des longueurs bien définies pour mettre en valeur vos boucles tout en conservant un effet léger et aéré.

Les idées de coiffage pour une coupe dégradée mi-court réussie #

Maintenant que vous êtes convaincues par l’intérêt de cette coupe, il ne reste plus qu’à voir comment la porter et la mettre en valeur. En voici quelques idées :

La coque : Sur des cheveux raides, réalisez une coque sur le sommet de la tête pour ajouter du volume et donner une allure rétro et chic à votre coupe. Pour cela, crêpez légèrement les cheveux du dessus avant de les rabattre en arrière et de les fixer avec un spray ou une mousse coiffante.

Quelle que soit la variation choisie ou la façon dont vous souhaitez la coiffer, cette coupe a l’avantage de s’adapter à toutes les situations, du bureau à la soirée entre amis, en passant par les événements plus formels. Ne reste plus qu’à sauter le pas et à se laisser tenter par cette tendance phare pour 2023 !