Mise en valeur : Coupe idéale pour un visage ovale à 60 ans

À 60 ans, adopter une coiffure adaptée à la morphologie du visage permet d’affirmer son style avec élégance et modernité.

Pour les femmes au visage ovale, il existe une multitude de coupes qui peuvent mettre en avant cette forme harmonieuse et équilibrée.

Dans cet article, nous vous proposons différentes idées de coiffures tendances pour sublimer votre visage ovale à 60 ans.

Comprendre les spécificités d’un visage ovale #

Le visage ovale possède des proportions équilibrées et presque symétriques, le front étant légèrement plus large que la mâchoire et les pommettes marquées. Cette harmonie naturelle permet aux femmes ayant ce type de visage d’adopter une grande variété de coupes de cheveux sans difficultés, qu’ils soient courts, mi-longs ou longs. Néanmoins, certaines coiffures seront particulièrement flatteuses pour mettre en valeur leurs traits.

Les critères à prendre en compte pour choisir sa coupe #

Pour trouver la coiffure idéale qui mettra en valeur un visage ovale à 60 ans, il est important de considérer divers éléments :

la nature de vos cheveux (fins, épais, bouclés, etc.) ;

la praticité et l’entretien de la coupe ;

votre style vestimentaire et vos préférences esthétiques ;

l’éventuelle présence de rides, affaissement de la peau ou double-menton.

En prenant en compte ces éléments, vous pourrez choisir une coiffure adaptée à votre physionomie et à votre quotidien, tout en respectant et soulignant les proportions harmonieuses de votre visage ovale.

Les coupes courtes pour un visage ovale à 60 ans #

Les cheveux courts ont l’avantage d’offrir une allure dynamique et moderne tout en étant faciles à entretenir. Pour un visage ovale, de nombreuses options sont envisageables :

Le pixie #

Cette coupe courte et féminine met en valeur les traits fins des femmes aux visages ovales. Les cheveux sont généralement effilés sur les côtés et volumineux au-dessus de la tête, accentuant ainsi les pommettes et allongeant le visage.

La coupe garçonne #

Très tendance chez les femmes de 60 ans et plus, la coupe garçonne dégage le cou et offre une apparence rajeunissante tout en restant classique. Pour un meilleur effet, privilégiez les mèches longues sur le dessus de la tête afin d’apporter du volume et de la légèreté à votre coupe.

© tuto.com

Les coupes mi-longues et longues pour un visage ovale à 60 ans #

Si vous préférez conserver une certaine longueur de cheveux, plusieurs options s’offrent à vous pour mettre en valeur votre visage ovale :

Le carré #

Qu’il soit droit, asymétrique ou dégradé, le carré est une coupe intemporelle qui convient parfaitement aux femmes ayant un visage ovale. Il redessine les contours du visage et apporte une apparence structurée. Pour un style élégant et moderne, optez pour un carré plongeant aux épaules.

Les cheveux longs avec frange #

Les femmes souhaitant conserver leurs cheveux longs peuvent opter pour une coupe dégradée, accompagnée d’une frange droite ou effilée. La frange permet de réduire la hauteur du front tandis que les pointes effilées apportent de la légèreté.

N’hésitez pas à jouer avec les coiffures (tresses, chignons, etc.) pour varier votre style selon vos envies et vos sorties.

Les couleurs pour sublimer un visage ovale à 60 ans #

En plus de la coupe, le choix de la couleur de cheveux peut influencer l’apparence générale de votre visage ovale. Voici quelques astuces pour bien choisir :

optez pour des tons naturels et lumineux comme le châtain clair, le blond doré ou le roux pour apporter de la douceur à votre visage ;

évitez les couleurs trop foncées ou trop vives qui peuvent durcir vos traits et accentuer les ombres du visage ;

pensez à réaliser des mèches, balayages ou ombrés hair pour apporter dimension et profondeur à vos cheveux.

En somme, les femmes au visage ovale peuvent se permettre une grande variété de coupes de cheveux pour mettre en valeur leur morphologie harmonieuse tout en respectant leurs goûts et leurs besoins. Qu’il s’agisse d’une coupe courte moderne comme le pixie, d’un intemporel carré mi-long ou de longueurs dégradées et stylisées, toutes les options sont possibles pour sublimer un visage ovale à 60 ans.