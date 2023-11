La coupe courte et mèches pour les femmes de plus de 50 ans : un look tendance et rajeunissant

Aujourd’hui, grâce à une coupe courte et des mèches adaptées, les femmes de cet âge peuvent afficher un look dynamique, tendance et rajeuni.

Voyons ensemble quelles sont les avantages d’une telle coupe et comment l’entretenir.

Pourquoi choisir une coupe courte avec des mèches après 50 ans ? #

Après plusieurs années passées à explorer diverses options en matière de style et de coiffures, on pourrait croire que les meilleures idées ont déjà été épuisées.

Cependant, il existe encore de nombreuses possibilités qui s’offrent aux femmes de plus de 50 ans pour se sublimer davantage.

La coupe courte accompagnée de mèches offre ainsi plusieurs avantages :

Mettre en valeur le visage : Une coupe courte permet de dégager le visage et de mettre en avant ses traits.

Elle illumine le teint et apporte une touche de jeunesse et de glamour qu’on ne retrouve pas nécessairement avec des cheveux longs.

Facilité d’entretien : Les coupes courtes sont généralement plus faciles à coiffer et à entretenir que les cheveux longs, ce qui constitue un atout pour les femmes actives qui souhaitent rester coquettes sans y consacrer trop de temps.

Adapter la coupe et les mèches à votre profil #

Pour choisir la coupe courte et les mèches qui conviennent le mieux à votre visage, il est important de prendre en compte plusieurs éléments tels que :

La forme de votre visage : Une coupe idéale varie en fonction de la morphologie de chaque femme. Par exemple, un visage rond sera mis en valeur par une coupe géométrique et structurée, tandis qu’un visage ovale pourra être sublimé par des mèches asymétriques ou effilées.

Parmi les coupes courtes et les mèches tendance cette année, on retrouve notamment :

– La coupe Pixie : très courte et effilée, elle est idéale pour celles qui souhaitent afficher un look audacieux et moderne ;

– La coupe Boyish : légèrement plus longue que la coupe Pixie, elle est féminine et respire la confiance en soi ;

– Le carré court : intemporel et chic, ce type de coupe convient particulièrement aux visages carrés et ovales ;

– Le carré avec frange : accompagné d’une frange courte ou asymétrique, il crée un effet de volume et constitue un choix tendance et élégant.

Quant aux mèches, elles peuvent être choisies en fonction de la coiffure et du style que vous souhaitez adopter :

– Les mèches balayage : pour une touche de luminosité naturelle et subtile sans marquer de démarcation ;

– Les mèches ombrées : pour créer un contraste lumineux entre les racines et les pointes et ainsi donner un effet rajeunissant ;

– Les mèches colorées : pour celles qui osent l’originalité, apportant du pep’s et de la gaieté à leur coiffure.

Entretenir votre coupe courte avec des mèches #

Comme toute nouvelle coiffure, une coupe courte avec des mèches nécessite un entretien spécifique pour conserver son allure fraîche et dynamique.

Voici quelques conseils pour y parvenir :

Optimiser la fréquence des visites chez le coiffeur :

Pour maintenir une coupe courte avec des mèches impeccable, prévoyez de retourner chez votre coiffeur toutes les 4 à 6 semaines pour des retouches.

Cela vous permettra non seulement de conserver la forme et le style de votre coiffure, mais également d’éliminer les pointes abîmées.

En somme, adopter une coupe courte avec des mèches est un excellent choix pour les femmes de plus de 50 ans qui souhaitent rajeunir leur apparence et afficher un look tendance, dynamique et moderne sans effort.

Alors, n’hésitez plus et osez la métamorphose !