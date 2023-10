Cheveux transformés, sans salon : une astuce simple offre un nouveau look

Transformez vos cheveux sans passer par le salon : une astuce simple pour un look renouvelé #

Il n’est donc pas surprenant que nous ayons souvent envie de changer de coiffure lors de moments importants de notre vie, tels qu’une rupture amoureuse ou un nouveau travail. Cependant, il se peut que nous ne soyons pas prêts à sacrifier la longueur de nos cheveux ou à adopter la frange tendance du moment. Heureusement, il existe une astuce capillaire ultra-simple pour vous permettre de transformer votre look sans aller chez le coiffeur.

Le grand retour de la raie sur le côté #

Longtemps délaissée au profit de la raie au milieu, cette coiffure des années 90 revient en force dans l’univers de la beauté. Aperçue sur les podiums de la Fashion Week Printemps-Été 2024 et sur la tête de nombreuses célébrités comme Hailey Bieber, Margot Robbie, Bella Hadid et Emily Ratajkowski, la raie sur le côté a le pouvoir de métamorphoser tous les visages et de flatter tous les types de cheveux. En outre, cette coiffure rétro arborée par de nombreux mannequins dans les années 90 apporte instantanément une touche glamour et sexy à celle qui la porte.

Comment réaliser une raie sur le côté réussie ? #

Pour commencer, il est essentiel de déterminer le côté vers lequel vous souhaitez orienter votre raie. En général, il est recommandé d’opter pour le sens opposé à la direction naturelle de vos cheveux afin de créer du volume et un effet de surprise. A l’aide d’un peigne fin, tracez une ligne droite depuis le milieu de votre front (à quelques centimètres du début de vos sourcils) jusqu’à la couronne de votre tête.

Les différentes versions pour adapter la raie sur le côté à votre style #

Choisissez ensuite la hauteur de votre raie en fonction de votre type de cheveux et de l’effet recherché :

– Si vous avez les cheveux fins, optez pour une raie basse afin de concentrer légèrement plus de volume sur un côté.

– Pour les chevelures mi-longues ou bouclées, préférez une raie haute qui permettra de mieux structurer l’ensemble.

– Enfin, pour les cheveux épais ou très frisés, n’hésitez pas à adopter une raie moyenne qui équilibrera parfaitement les volumes.

Mise en valeur de votre visage avec la raie sur le côté #

L’un des avantages de cette astuce capillaire est qu’elle convient à toutes les formes de visage, tout en apportant un effet liftant naturel et rehaussant instantanément les traits. Voici quelques conseils pour mettre en valeur votre visage :

– Les visages ronds peuvent bénéficier d’une raie sur le côté en créant du volume sur le haut de la tête, ce qui donnera une impression d’allongement du visage.

– Si vous avez un visage allongé, préférez une raie basse qui viendra adoucir vos traits et donner le semblant d’un visage ovale, considéré comme étant la forme de visage idéale.

– Les visages carrés, quant à eux, peuvent jouer avec les longueurs en adoptant une raie légèrement décalée. N’hésitez pas à expérimenter avec des boucles souples, qui adouciront l’aspect plus anguleux de votre mâchoire.

Bon à savoir : les avantages cachés de la raie sur le côté #

En plus de vous offrir un tout nouveau look sans sacrifier votre longueur ou votre volume, la raie sur le côté présente bien d’autres atouts insoupçonnés :

– Elle permet de créer facilement du mouvement et de la matière dans les cheveux fins.

– Elle camoufle subtilement les frisottis et autres imperfections capillaires.

– Enfin, elle offre un effet rajeunissant et énergique pour booster votre confiance en vous !

N’attendez plus et adoptez dès aujourd’hui cette astuce simple pour transformer votre coiffure sans passer par la case salon !