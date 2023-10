La coiffure de 2023 : un style qui sera adopté par toutes très bientôt

Les tendances beauté de 2023 à adopter dès maintenant #

Plusieurs défilés prestigieux, tels que Nina Ricci et Saint-Laurent, ont déjà donné un aperçu des styles qui feront fureur la saison prochaine. Focus sur les tendances maquillage et coiffure à ne pas manquer.

Un regard denim chez Nina Ricci #

Au défilé de la maison Nina Ricci, on a pu admirer un superbe maquillage des yeux inspiré par la couleur du jean.

Le bleu denim était à l’honneur pour mettre en valeur le regard des mannequins et leur donner une allure moderne et glamour.

Ce type de maquillage s’adapte parfaitement aux tenues casual ou plus élégantes et sera certainement l’un des must-have de l’année 2023.

Des lèvres rouges éclatantes chez Saint-Laurent #

Chez Saint-Laurent, ce sont les lèvres qui étaient mises en avant avec un rouge à lèvres d’un rouge vif particulièrement séduisant. Cette couleur, symbole de féminité et de pouvoir, fait son grand retour sur les podiums et annonce une année haute en couleur.

Le rouge à lèvres rouge sera donc considéré comme un incontournable de 2023 et devrait habiller les sourires d’une majorité de femmes désirant affirmer leur look.

La coiffure phare de 2023 : la queue de cheval basse #

L’une des tendances capillaires qui s’est démarquée lors de ces premiers défilés est indéniablement la queue de cheval basse. Moins stricte qu’un chignon et plus facile à réaliser, cette coiffure devrait être adoptée par toutes très bientôt.

Elle peut se porter aussi bien en journée qu’en soirée, pour aller au travail ou pour sortir entre amis. Quelques variations de ce style ont été observées sur les podiums, chacune ayant son propre charme et originalité.

Une queue de cheval romantique chez Giambattista Valli #

Au défilé Giambattista Valli, les mannequins arboraient une queue de cheval basse rehaussée d’un accessoire : une couronne fleurie, ajoutant une touche de romantisme à la coiffure. Les cheveux étaient lissés et tirés en arrière, mettant en valeur le port de tête des modèles, tout en conservant un effet naturel grâce à la souplesse de la queue de cheval.

Ce style conviendra particulièrement aux événements spéciaux et aux soirées raffinées où l’élégance sera de mise. Tous les regards seront véritablement tournés vers vous et votre divine couronne florale partagera la vedette avec votre queue de cheval sophistiquée.

Une queue de cheval minimaliste chez Victoria Beckham #

Dans un tout autre style, Victoria Beckham a opté pour la simplicité et le minimalisme. Les cheveux étaient tirés en arrière, attachés en une queue de cheval basse très lisse et soignée.

Cette coiffure épurée apporte un côté professionnel et chic qui conviendra idéalement au monde du travail ou aux rendez-vous d’affaires.

En osant ce style, vous refléterez une image d’une femme sérieuse et confiante, tout en étant à la pointe des tendances capillaires.

Osez les tendances beauté de 2023 dès maintenant #

Cette année s’annonce riche en nouveautés et en styles audacieux dans le domaine de la beauté.

Que ce soit le maquillage des yeux inspiré par la couleur denim, le rouge à lèvres rouge vif irrésistible ou la coiffure phare que sera la queue de cheval basse, l’heure est venue d’adopter ces tendances sans plus tarder pour être à la pointe de la mode et se démarquer avec grâce et élégance.

N’hésitez pas à vous approprier ces looks et à les adapter en fonction de vos goûts personnels et des occasions qui se présentent. Les possibilités sont infinies et il ne tient qu’à vous de laisser libre cours à votre créativité et à votre féminité.