Je suis coiffeuse et je donne les 3 signes qu’il est temps de changer de coupe

Voici les trois signes qui vous aideront à savoir si c’est le bon moment pour changer de coupe.

Un entretien difficile et frustrant #

Vos cheveux demandent maintenant plus de temps et d’efforts pour bien paraître. Vous avez l’impression de ne jamais obtenir les résultats escomptés. Arrivez-vous à les coiffer comme vous voulez ? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps d’envisager sérieusement un nouvelle coupe.

Des produits capillaires inefficaces #

Les shampoings, après-shampoings et produits coiffants que vous utilisez ne semblent plus avoir autant d’effet sur vos cheveux qu’auparavant. Leur changement de texture ou de comportement peut être la conséquence d’une accumulation de produits, du vieillissement naturel du cheveu, ou simplement parce que votre ancienne coupe ne correspond plus à l’état actuel de vos cheveux.

Le geste ultime pour changer de coupe : attraper une paire de ciseaux #

Vous êtes tenté de prendre les choses en main et de couper vous-même vos cheveux, même si vous savez au fond de vous que ce n’est pas une bonne idée. Cela prouve votre insatisfaction quant à votre coupe actuelle et votre envie de renouveau.

Dommages aux cheveux ou mauvaise santé capillaire #

L’état de santé de vos cheveux peut également vous indiquer qu’il est temps de changer de coupe. Voici quelques exemples :

Cheveux abîmés ou cassants #

Si vos cheveux présentent des signes de dommages, tels que des pointes fourchues, des cassures, une perte d’élasticité ou un aspect rêche, cela peut indiquer qu’ils ont besoin d’une bonne coupe pour enlever les parties endommagées et repartir sur de bonnes bases.

Décoloration excessive #

Les colorations répétées, particulièrement celles qui incluent une décoloration, peuvent affaiblir la fibre capillaire et rendre vos cheveux plus susceptibles aux dommages.

Un changement de coupe peut permettre de remédier à cela et donner un nouveau départ à vos cheveux sans les agresser davantage.

Perte de densité ou d’épaisseur pour changer de coupe #

La vieillesse, les hormones, le stress, les mauvaises habitudes alimentaires et divers facteurs environnementaux peuvent provoquer une diminution de la densité capillaire, laissant vos cheveux clairsemés ou fins. Changer de coupe pourrait vous aider à retrouver volume et épaisseur.

Envie de changement et besoin de renouveau #

Souvent, le désir de changer de coupe est simplement une manifestation d’un besoin de renouveau dans votre vie. Voici quelques raisons possibles :

Une nouvelle étape de vie #

Un déménagement, un nouveau travail, une rupture amoureuse ou même l’arrivée d’un enfant peuvent vous donner envie de changer d’apparence et de vous réinventer. Cela peut passer par une coupe totalement nouvelle ou juste quelques ajustements pour marquer le coup.

Faire évoluer votre style #

Votre style vestimentaire a peut-être évolué avec le temps, et il se pourrait que votre coupe actuelle ne corresponde plus à vos goûts et à votre personnalité. N’hésitez pas à discuter avec votre coiffeur de ce dont vous avez envie : il saura vous guider vers la meilleure solution pour vous.

Suivre une tendance pour changer de coupe #

Les tendances capillaires changent rapidement et il est normal de vouloir essayer de nouvelles choses, surtout si vous êtes coincé dans une routine depuis longtemps. Gardez toutefois à l’esprit que chaque tendance ne convient pas forcément à tout le monde et que votre coiffeuse saura vous conseiller sur le meilleur choix, adapté à votre visage et à votre morphologie.

Avec ces trois signes en tête, vous saurez maintenant quand il sera temps de changer de coupe. N’oubliez pas que les cheveux repoussent et que certains changements peuvent être temporaires. Le plus important est de rester fidèle à vous-même et de choisir une coupe qui vous rend heureux et confiant. Et rappelez-vous que votre coiffeuse est là pour vous aider et vous guider dans cette aventure capillaire !