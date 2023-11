Trouvez la coloration parfaite en fonction de vos yeux pour sublimer votre regard

Pub :

Il n’est pas toujours évident de déterminer la couleur de cheveux qui nous correspond le mieux. Cependant, selon la couleur de vos yeux, il est possible de trouver la nuance de coloration la plus adaptée à votre style. Découvrez nos conseils pour choisir la couleur idéale en fonction de vos yeux et ainsi sublimer votre regard.

La coloration idéale pour les yeux marron #

Si vous avez les yeux marron, il est préférable d’opter pour une coloration proche de la couleur de vos yeux. Ainsi, vous serez sûre de ne pas vous tromper dans le choix de la teinte. Les personnes ayant la peau foncée peuvent opter pour des couleurs légèrement plus chaudes. Il est néanmoins recommandé d’éviter les nuances trop vives ou peu naturelles.

Pour les peaux claires #

Si vous avez la peau claire et les yeux marron, les tons froids seront davantage flatteurs. Vous pouvez envisager des bruns profonds ou des châtains dorés.

Pour les peaux mates #

Pour celles dont la peau est mate, les bruns noisette, les châtains cuivrés ou les auburns mettront parfaitement en valeur la couleur de vos yeux marron.

La coloration parfaite pour les yeux bleus #

Si vous avez les yeux bleus, il faut également être très attentif au choix de la coloration. En effet, certaines teintes ne mettront pas du tout en valeur votre visage. Pas de panique, plusieurs options s’offrent à vous :

Pour les peaux claires #

Vous pouvez opter pour le blond, qui sublimera la couleur de vos yeux. Les teintes froides comme les blonds glacés ou les gris argentés seront parfaites pour mettre en avant votre regard intense.

Pour les peaux mates #

Si vous souhaitez une nuance légèrement plus sombre, vous pouvez craquer pour le roux. Cependant, évitez les couleurs foncées comme le noir pour votre chevelure, elles risqueraient d’éteindre la luminosité de vos yeux bleus.

La coloration qui vous convient si vous avez les yeux verts #

Enfin, si vous avez la chance d’avoir les yeux verts, sachez que toutes les couleurs ne vous iront pas non plus. Voici quelques conseils pour choisir la teinte qui vous correspondra le mieux :

Pour les peaux claires #

Si vous avez la peau claire et les yeux verts, des tons chauds seront mis en valeur. Ainsi, vous pourrez opter pour des roux flamboyants ou des blonds dorés.

Pour les peaux mates #

Dans le cas où vous avez la peau légèrement plus foncée, il sera judicieux de choisir des colorations telles que le brun rougeâtre ou le châtain cuivré pour faire ressortir la couleur de vos yeux verts.

Quelques conseils supplémentaires pour choisir votre coloration #

Au-delà de la couleur de vos yeux et de votre carnation, d’autres éléments peuvent influencer le choix de votre coloration. Voici quelques conseils à garder en tête :

Prenez en compte la couleur naturelle de vos cheveux : Si vous souhaitez une coloration discrète et facile d’entretien, il est préférable de rester proche de votre teinte initiale.

Réfléchissez à l’entretien : Certaines couleurs, comme le blond platine ou les pastels, demandent un entretien régulier et des soins spécifiques. Assurez-vous d’avoir le temps et les moyens nécessaires pour prendre soin de votre nouvelle couleur.



Faites appel à un professionnel : Pour éviter tout risque de déception ou de mauvaises surprises, n’hésitez pas à consulter un coiffeur-coloriste qui saura vous conseiller dans le choix de la teinte idéale et réaliser la coloration dans les meilleures conditions possibles.

En prenant en compte tous ces éléments, vous pourrez ainsi trouver la coloration qui vous mettra le plus en valeur et sublimera votre regard. N’oubliez pas que l’essentiel est de se sentir bien dans sa peau avec la couleur choisie et d’assumer pleinement son style.

