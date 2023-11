Découvrez le brushing volumateur : l’astuce coiffure miracle de stars pour paraître 10 ans plus jeune

Pub :

La quête de la jeunesse éternelle occupe l’esprit et les coiffeuses du monde entier. Le brushing volumateur s’érige en solution privilégiée pour qui souhaite retrouver la fraîcheur de ses vingt ans.

Cet art capillaire, popularisé par les stars, promet de lifter les traits par l’illusion d’une chevelure plus dense et fournie. Oubliez les crèmes anti-âge, le véritable secret réside dans une coiffure impeccablement structurée qui défie les lois de la gravité.

Le brushing volumateur, une technique plébiscitée #

Le brushing volumateur n’est pas une simple mise en plis; c’est une révélation stylistique. Il transforme les cheveux plats en une couronne luxuriante qui encadre et illumine le visage. La technique consiste à soulever les racines lors du séchage pour un volume maximal sans alourdir les longueurs.

Cependant, ce tour de main nécessite un savoir-faire spécifique et l’utilisation d’outils adaptés. Les professionnels préconisent l’emploi de brosses rondes, de sèche-cheveux puissants et de produits fixants légers. Pour un résultat optimal, la patience et la précision sont de rigueur lors du coiffage.

Le brushing volumateur confère un aspect aérien à la chevelure tout en préservant sa mobilité. C’est la coiffure parfaite pour celles et ceux désirant un rafraîchissement instantané de leur apparence. Avec ses racines rehaussées, le visage paraît plus jeune et plus dynamique.

Les célébrités l’ont adopté pour son effet rajeunissant immédiat, faisant du brushing volumateur une tendance incontournable sur les tapis rouges. Les stylistes affirment que cette technique est essentielle pour une apparence renouvelée et contemporaine.

Réaliser un brushing volumateur chez soi #

Cependant, contrairement à une idée reçue, le brushing volumateur peut être réalisé chez soi avec un peu de pratique. Commencez par appliquer un spray volumisant sur cheveux mouillés. Séchez ensuite en soulevant les mèches à la racine avec une brosse ronde.

Une fois la base du volume créée, il est important de fixer la coiffure avec un voile de laque. Cela maintiendra l’effet tout au long de la journée. N’oubliez pas de terminer par un jet d’air froid pour fixer la mise en forme.

Cependant, des tutoriels détaillés sont disponibles pour guider les novices à travers les différentes étapes. Des experts y dévoilent leurs astuces pour un brushing volumateur réussi. Ainsi, chacun peut maîtriser cette technique et l’intégrer à sa routine beauté.

Le brushing volumateur n’est pas qu’une question de style; il impacte aussi la santé du cuir chevelu. En évitant les produits lourds et en privilégiant le mouvement naturel, vos cheveux resteront sains et vigoureux. Adoptez cette astuce pour un look renouvelé et un cuir chevelu en pleine forme.

