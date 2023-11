Je suis coiffeuse et voilà pourquoi vous devriez couper vos cheveux régulièrement

Mais savez-vous pourquoi il faut couper vos cheveux ? Je suis coiffeuse et je vais vous expliquer les raisons derrière cette règle d’or.

Lutter contre les pointes abîmées grâce à des coupes fréquentes #

Les pointes fourchues sont un problème récurrent.

Elles donnent une apparence négligée et terne à vos cheveux. Couper vos cheveux régulièrement permet d’éviter ce problème, surtout si vous utilisez fréquemment sèche-cheveux, lisseur ou produits chimiques.

Une action préventive pour la santé de vos cheveux #

Lorsqu’une pointe se fend, elle n’arrête pas là son travail de destruction.

Elle continue de remonter sur la tige capillaire, affaiblissant encore davantage nos cheveux.

Les couper régulièrement, avant que la situation ne dégénère, est donc primordial.

Un meilleur entretien pour vos cheveux longs #

Si vous avez les cheveux longs, il est essentiel de les entretenir correctement. Avoir une bonne hygiène capillaire est important, tant pour leur aspect que pour éviter qu’ils ne s’abîment plus facilement. Couper vos cheveux régulièrement est une étape essentielle dans cet entretien.

Maintenir la qualité de vos longueurs #

Avec le temps, nos cheveux s’affaiblissent. Les frottements dus aux vêtements ou aux brossages entraînent une détérioration de la fibre capillaire. Couper vos cheveux régulièrement permet de stopper ce processus et ainsi conserver de belles longueurs.

Soutenir la croissance des cheveux #

Il serait faux de dire que les coupes font pousser les cheveux plus rapidement. Toutefois, en les coupant fréquemment, vous évitez leur affaiblissement et prévenez la casse. Ainsi, vos cheveux sont plus forts et paraissent plus longs car ils ne cassent pas à cause d’une mauvaise coupe.

Permettre à votre coiffeur de mieux connaître vos cheveux #

En allant voir votre coiffeur régulièrement, celui-ci a l’occasion de se familiariser avec votre type de cheveux, leurs spécificités et vos attentes. Il pourra alors vous proposer des soins adaptés, de meilleurs conseils et des coupes qui mettent en valeur vos atouts.

Des rendez-vous plus réguliers au salon #

N’attendez pas que vos cheveux soient abîmés pour consulter votre coiffeur. Prenez l’habitude de les couper régulièrement, cela vous permettra de garder une apparence soignée et de prévenir d’éventuels désagréments capillaires.

Une coupe toujours au top grâce des visites fréquentes chez le coiffeur #

Avoir une belle coupe de cheveux est un atout considérable pour votre allure générale. Agir en conséquence en les coupant régulièrement vous permet d’être toujours à votre avantage, quelle que soit l’occasion.

Une astuce économique : moins de matière, moins de produits ! #

Un autre argument en faveur des coupes régulières est d’ordre économique : lorsque vos cheveux sont courts ou bien entretenus, ils nécessitent moins de soins et donc moins de produits. Ainsi, vous faites également des économies sur la quantité de shampooings, après-shampooings et autres traitements capillaires susceptibles de peser sur votre porte-monnaie.

Maintenir vos cheveux en pleine forme sans se ruiner #

Couper vos cheveux régulièrement n’est pas synonyme de dépenses inutiles. Au contraire, il s’agit d’un investissement judicieux dans la santé et l’apparence de votre chevelure. Alors prenez rendez-vous chez votre coiffeur dès maintenant et offrez à vos cheveux le soin qu’ils méritent !

