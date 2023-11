Découvrez les coupes de cheveux qui rajeunissent de 15 ans, un indispensable pour les personnes dans la quarantaine

En effet, les premiers signes de l’âge commencent à se manifester. Pourtant, quelques astuces pour femmes peuvent aider à rajeunir de 15 ans.

Il suffit d’adopter une des coupes de cheveux qui rajeunissent.

Ces styles en vogue sont simples à réaliser et offrent des idées adorables pour tous les types de cheveux. Découvrez comment.

Coupes de cheveux qui rajeunissent : volume et longueur #

Un facteur clé pour paraître plus jeune est d’apporter du volume et de la longueur à vos cheveux.

Les coupes courtes ont tendance à accentuer les traits du visage, faisant ressortir les rides et les imperfections. Au contraire, une coupe mi-longue ou longue adoucit ces mêmes traits. N’hésitez pas à essayer différentes coiffures pour trouver celle qui convient le mieux à votre visage.

Miser sur les ondulations #

Les ondulations légères apportent du dynamisme et de la jeunesse à votre coiffure. Privilégiez donc les coupes de cheveux qui rajeunissent avec des boucles ou des ondulations naturelles pour un résultat optimal. Le fer à friser sera votre meilleur allié pour obtenir ce look.

Opter pour les cheveux longs #

Les cheveux longs sont souvent associés à la jeunesse et à la féminité. Les coupes de cheveux qui rajeunissent avec une longueur sous les épaules permettent de jouer avec différentes coiffures tout en conservant un look moderne.

Jouer sur les contrastes des coupes de cheveux qui rajeunissent #

Une autre astuce coiffure pour donner l’illusion d’une apparence plus jeune est de travailler sur les contrastes. En effet, les coupes de cheveux qui rajeunissent jouent souvent avec les dégradés, les franges ou encore les mèches.

Les dégradés, incontournables des coupes de cheveux qui rajeunissent #

Le dégradé est un grand classique pour redonner du peps à sa coupe. Il crée du volume et apporte une touche de modernité. Expérimentez différentes longueurs et styles de dégradés pour trouver ceux qui mettent en valeur votre visage et vous font paraître plus jeune.

Frange et mèches pour un look frais #

Pour rajeunir votre look, osez porter une frange. Qu’elle soit droite, effilée ou en biais, elle adoucit le visage et attire l’attention sur les yeux. Les mèches autour du visage permettent également de créer de la lumière et d’apporter une touche de jeunesse à votre coiffure.

Des astuces pour femmes dans la quarantaine : prendre soin de ses cheveux #

L’aspect général de vos cheveux est primordial pour paraître plus jeune. Des cheveux secs, cassants ou ternes peuvent facilement vieillir votre apparence. Les coupes de cheveux qui rajeunissent passent aussi par l’entretien et le soin quotidien de sa chevelure.

Sélectionner les bons produits capillaires #

Choisissez des shampoings et revitalisants adaptés à votre type de cheveux. Ils contribueront à leur beauté tout en protégeant leur santé. De même, évitez d’utiliser trop de produits coiffants, car ils rendront vos cheveux gras et alourdiront votre coupe.

Hydrater régulièrement ses cheveux #

Pour conserver une chevelure brillante et pleine de vitalité, n’hésitez pas à réaliser des bains d’huile ou des masques hydratants une fois par semaine.

Ces soins profonds renforceront vos cheveux et contribueront grandement à l’effet rajeunissant attendu.

Adopter les teintes flatteuses pour un look rajeuni #

Enfin, pour souligner les coupes de cheveux qui rajeunissent, pensez à jouer sur les couleurs et les nuances

Éviter les teintes trop foncées #

Les couleurs très foncées peuvent durcir les traits du visage et accentuer les imperfections. Préférez plutôt des teintes plus claires, comme le châtain, le caramel ou encore le blond mèché.

Miser sur les reflets naturels #

Afin de donner l’illusion de cheveux qui reflètent la lumière, vous pouvez opter pour des techniques de coloration telles que le balayage. Ce procédé donne à votre chevelure une dimension subtile tout en apportant de la vitalité à votre look.

En suivant ces conseils, recouvrer une apparence rajeunie de 15 ans sera un jeu d’enfant. Chacune de ces astuces pour femmes mérite d’être essayée afin de déterminer celles qui conviennent le mieux à votre personnalité et à votre style. N’hésitez pas à consulter un coiffeur professionnel pour obtenir plus de recommandations sur les coupes de cheveux qui rajeunissent.