Passé 60 ans, pour les visages ovales, certaines coiffures subliment naturellement

Trouver la coiffure idéale pour les visages ovales après 60 ans #

Heureusement, il existe de nombreuses coupes de cheveux élégantes pour les femmes matures avec cette forme de visage. Dans cet article, nous allons découvrir quelques-unes des meilleures options de coiffure pour ces femmes.

Privilégier les coupes qui encadrent le visage #

Pour un visage ovale, optez pour une coupe qui encadre votre visage afin d’équilibrer vos traits. Les coupes longues ou mi-longues sont parfaites pour ajouter de la structure et du volume autour de votre visage.

Le carré plongeant et ses variations #

Une des coiffures les plus populaires pour les femmes ayant un visage ovale est le carré plongeant. Cette coupe est idéale pour celles qui désirent équilibrer leur visage tout en gardant de la longueur. Le carré plongeant peut être légèrement dégradé pour créer un mouvement naturel et sophistiqué.

La coupe boule pour apporter du dynamisme #

Si vous souhaitez insuffler plus de dynamisme à votre coiffure, optez pour une coupe boule. Cette coupe courte est parfaitement adaptée aux visages ovales car elle encadre joliment le visage tout en mettant l’accent sur les pommettes. La coupe boule peut être portée avec une frange ou sans, selon vos préférences.

Sélectionner des coiffures qui flattent le visage #

L’une des clés pour trouver la coiffure parfaite pour un visage ovale est de choisir des styles qui flattent votre visage. Voici quelques conseils pour vous aider à déterminer les coupes et mises en forme qui conviendront le mieux à vos traits naturels.

Le dégradé long pour une allure féminine #

Le dégradé long est l’une des meilleures coiffures pour les femmes ayant un visage ovale à 60 ans. Cette coupe flatteuse permet d’éclaircir les cheveux et d’ajouter de la texture, ce qui donnera un look féminin et élégant. Pour encore plus de style, on peut ajouter de légères ondulations pour un effet glamour.

Les cheveux attachés pour mettre en valeur les traits du visage #

Les femmes aux visages ovales peuvent également opter pour des styles de cheveux attachés, tels que les chignons bas. Ce type de coiffure met en valeur les traits du visage et souligne les pommettes hautes. De plus, cette coiffure est pratique pour celles qui ont peu de temps à consacrer à l’entretien de leurs cheveux.

Adopter des coiffures adaptées à la texture de vos cheveux #

Pour trouver la coiffure idéale pour un visage ovale, il est crucial de prendre en compte la texture de vos cheveux. En effet, certaines coupes conviendront mieux aux cheveux fins, tandis que d’autres sont adaptées aux cheveux épais.

Des coiffures volumineuses pour les cheveux fins #

Si vous avez des cheveux fins, optez pour des coiffures volumineuses et légères qui donneront du corps à votre chevelure. Les coupes dégradées avec des mèches effilées autour du visage sont souvent les plus flatteuses pour cette texture de cheveux. De plus, l’utilisation d’un spray volumateur lors du coiffage peut être utile pour apporter encore plus de volume.

Des coupes structurées pour les cheveux épais #

Pour les femmes ayant des cheveux épais, les coupes structurées telles que les carrés plongeants ou les coupes boules sont idéales. Ces styles permettent de contrôler l’épaisseur des cheveux tout en mettant en valeur les traits caractéristiques d’un visage ovale. Vous pouvez également envisager d’utiliser un sérum lissant pour maintenir une apparence soignée et éviter les frisottis.

Faire évoluer sa coiffure au fil des années #

Qui a dit que vous deviez garder la même coiffure toute votre vie ? Après 60 ans, il peut être intéressant de changer régulièrement de coupe pour rester dans l’air du temps et conserver une allure jeune et dynamique. N’hésitez pas à vous inspirer des tendances actuelles tout en gardant à l’esprit les conseils évoqués plus haut pour trouver votre coiffure idéale.

En définitive, il existe donc de nombreuses coiffures élégantes adaptées aux femmes de 60 ans ayant un visage ovale. En prenant en compte votre style personnel, la texture de vos cheveux et les traits de votre visage, vous pourrez facilement trouver une coupe qui vous mettra en valeur et sublimera naturellement votre beauté.