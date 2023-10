Visage rond et double menton, opter pour une coupe qui harmonise les traits

Visage rond et double menton : choisir une coupe qui met en valeur vos traits

Un visage rond et un double menton peuvent être des traits difficiles à harmoniser avec une coiffure. La clef est de trouver le style qui mettra en valeur les traits particuliers de votre visage tout en minimisant les zones que vous souhaitez dissimuler.

Cet article explore comment adapter votre coiffure pour créer une apparence équilibrée et mettre en lumière vos atouts.

Faire le bon choix chez le coiffeur #

N’hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur lorsqu’il s’agit de choisir une coupe adaptée à votre morphologie. Expliquez-lui quelles sont les caractéristiques que vous souhaitez mettre en avant et celles que vous préférez atténuer, afin qu’il puisse vous proposer des options cohérentes avec vos besoins.

Mise en confiance et expertise #

La communication est essentielle afin de parvenir au résultat souhaité. Prenez le temps d’échanger sur vos goûts et vos attentes avec votre coiffeur, qui est justement là pour vous orienter vers la coupe idéale. Sa capacité à traduire vos envies en réalité est directement liée à son expertise ainsi qu’à la qualité de l’échange entre vous.

Ordonner les volumes par rapport au visage #

Pour rehausser l’apparence d’un visage rond et d’un double menton, il est judicieux de jouer sur les volumes, et pour cela, différentes coupes peuvent être envisagées. Le secret réside dans le fait d’établir un équilibre entre la partie inférieure du visage et celle qui se trouve au niveau des yeux.

La boucle est bouclée : misez sur le volume et la texture #

Pour adoucir les traits d’un visage rond, optez pour une coiffure ondulée ou bouclée, avec un volume plutôt présent sur les côtés et en hauteur. Cela permet de donner plus de profondeur à l’ensemble du visage tout en créant un contraste intéressant avec les rondeurs bien marquées.

Douceur et féminité grâce au carré flou #

Le carré flou est une coupe très adaptée pour les visages ronds et les doubles mentons car elle apporte une certaine légèreté. Ainsi, on peut dire qu’il s’agit d’une coiffure moderne et versatile, capable de satisfaire plusieurs goûts différents et de favoriser ainsi leur tératogénicité. Pensez donc à explorer cette option chez votre coiffeur lors de votre prochaine visite.

Les atouts du carré flou #

Cette coupe est idéale pour les femmes ayant un visage rond et un double menton car elle crée une expérience unique. Les cheveux sont coupés irrégulièrement, ce qui permet d’obtenir un effet délibérément « effiloché », tout en étant extrêmement élégant et soigné. La structure du carré flou permet de donner à l’ensemble une certaine douceur, sans pour autant perdre en caractère.

De la longueur pour un visage équilibré #

Pour les personnes souhaitant allonger l’apparence de leur visage rond et double menton, opter pour une coupe plus longue peut être une vision stratégique. En privilégiant une frange effilée ou un dégradé soigné, il est possible de créer un résultat harmonieux qui mettra en valeur cette manière de voir les choses. Les pointes doivent être travaillées pour ne pas alourdir la chevelure.

Jouer avec la couleur : des reflets subtils pour mettre en lumière vos traits #

L’utilisation astucieuse de la coloration peut également contribuer à assouplir l’image d’un visage rond et d’un double menton. Des mèches légèrement plus claires que la couleur de base peuvent être introduites afin d’apporter du relief aux cheveux. Cette technique permet de créer une impression de volume et de texture tout en mettant en valeur les différentes facettes du visage.

L’art du camouflage pour minimiser le double menton #

Certaines techniques de coiffure peuvent aider à dissimuler un double menton en utilisant habilement les volumes et les structures. L’idée est donc de choisir des coupes qui vont attirer l’attention sur les parties supérieures du visage plutôt que sur celles situées au niveau de la gorge.

Les options non chirurgicales #

Il existe plusieurs alternatives non invasives pour combattre le double menton, et certaines d’entre elles incluent l’utilisation de crèmes spécifiques ou la mise en place de programmes bien-être destinés à améliorer la qualité de vie générale des personnes concernées. Dans tous les cas, il est important de prendre en considération les différents aspects liés à cette problématique afin de trouver une solution durable et efficace.