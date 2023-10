En 2023, femmes de 50 ans, le mi-long s’affirme comme choix tendance

Le mi-long s’impose comme choix tendance pour les femmes de 50 ans en 2023 #

Pour les femmes de 50 ans et plus à la recherche d’une coupe stylée et moderne, le mi-long continue de s’affirmer comme un choix incontournable en 2023. Exit les idées reçues sur les cheveux courts après un certain âge : désormais, il est temps d’oser une coiffure moins conventionnelle tout en étant facile à entretenir.

Pourquoi le mi-long est-il si prisé par les femmes de 50 ans ? #

Adaptable et polyvalent, le mi-long offre de nombreuses possibilités pour toutes les femmes, y compris celles qui ont atteint l’âge de 50 ans. Il représente un compromis idéal entre les coupes courtes et longues, permettant ainsi de changer de tête sans renoncer complètement à ses longueurs.

Un style intemporel et élégant #

Quelle que soit la génération, le mi-long est synonyme d’élégance. De nombreuses icônes de beauté ont porté cette coupe avec grâce, séduisant ainsi des milliers de femmes convaincues par ce style indémodable. C’est notamment le cas de l’actrice américaine Meryl Streep ou encore de l’animatrice française Sophie Davant, connues pour arborer fièrement leurs cheveux mi-longs.

Une apparence rajeunissante #

À 50 ans, les femmes cherchent souvent à rajeunir leur visage et à mettre en valeur leurs traits. Le mi-long permet d’ajouter du mouvement et du volume aux cheveux fin ou plat, donnant ainsi un coup de frais à l’apparence générale. Il peut également flatter le visage en atténuant certaines imperfections, telles que les rides ou les marques du temps.

Les tendances mi-longues incontournables pour les femmes de 50 ans en 2023 #

Le carré plongeant ondulé #

Pour celles qui souhaitent allier féminité et modernité, le carré plongeant ondulé est une option idéale en 2023. Les longueurs légèrement effilées donnent un effet naturellement ondulé, tandis que l’asymétrie entre l’avant et l’arrière apporte un côté dynamique et audacieux à cette coiffure phare.

Le carré boule dégradé #

Cette coupe mi-longue offre un style chic et sophistiqué pour les femmes de 50 ans en quête d’une allure raffinée. Le carré boule dégradé se caractérise par des mèches plus courtes sur la nuque, qui s’allongent progressivement vers le visage. Déclinable à volonté en fonction de sa morphologie, il convient aussi bien aux cheveux fins qu’aux cheveux épais.

Le wavy lob #

Rien de tel que le wavy lob pour flirter avec la tendance bohème-chic en 2023. Cette coupe mi-longue, où les boucles légères et les ondulations subtiles règnent en maître, confère un effet de légèreté sans pareil. Idéal pour celles qui veulent conserver un maximum de volume, le wavy lob est le choix parfait pour celles qui souhaitent adopter un look frais et décontracté.

Comment entretenir et coiffer sa coupe mi-longue ? #

S’offrir régulièrement une coupe de rafraîchissement

Pour garder une belle coupe mi-longue au fil du temps, il est essentiel de se rendre chez son coiffeur tous les deux à trois mois, selon l’épaisseur et la nature de ses cheveux. Cela permet notamment d’éliminer les pointes abîmées, d’alléger la masse et d’apporter du volume aux longueurs.

Utiliser des produits adaptés à sa texture

Côté soins capillaires, il est important de choisir des produits spécifiques à sa texture de cheveux (fins ou épais, raides ou bouclés…) pour nourrir en profondeur et préserver leur élasticité. On privilégie notamment les shampoings doux, sans sulfates ni silicones, ainsi que les masques hydratants pour éviter frisottis et autres désagréments.

Miser sur des accessoires et des techniques de coiffage variés

Si le mi-long a l’avantage d’être simple à coiffer, il est également possible de varier les plaisirs en adoptant différentes techniques et accessoires. Chignons, tresses, headbands ou encore barrettes peuvent ainsi donner un coup de pep’s à sa coupe et permettre d’exprimer sa créativité dans son look quotidien.

Pour une coupe mi-longue réussie, faites confiance à un professionnel #

Afin de trouver la coupe mi-longue idéale pour soi et surfer sur cette tendance incontournable en 2023, mieux vaut se tourner vers un professionnel de la coiffure. Celui-ci saura adapter la technique de coupe aux particularités de chaque chevelure, tout en tenant compte des envies et des attentes de chacune.

En bref, alors que 2023 continue de s’affirmer comme l’année du mi-long chez les femmes de 50 ans, n’hésitez pas à explorer toutes les options offertes par cette tendance polyvalente. Entre élégance intemporelle et jeune attitude décontractée, vous êtes sûre de trouver celle qui vous convient le mieux !

