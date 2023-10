À 50 ans, adopter le court, la coupe avec mèches illumine le visage

À 50 ans, adopter une nouvelle coupe peut donner un véritable coup de frais à votre look. Le court et les mèches sont notamment des astuces qui permettent d’illuminer le visage tout en apportant modernité et élégance.

Les meilleures coupes pour sublimer le visage à 50 ans #

Découvrez dans cet article comment choisir la coupe idéale pour vous mettre en valeur à 50 ans.

Le court : dynamiser et rajeunir le visage #

Adopter le court à 50 ans est souvent synonyme d’un nouveau départ capillaire. Cette coupure apporte du dynamisme et un vent de jeunesse sur le visage, en particulier lorsque l’on choisit les bonnes techniques de coupe. Voici quelques coupes courtes incontournables pour illuminer le visage à 50 ans.

La coupe pixie #

Cette coupe se caractérise par des cheveux très courts au niveau de la nuque, tandis que le dessus de la tête garde un peu plus de longueur. Elle a l’avantage d’offrir un style chic et moderne avec très peu d’entretien. La coupe pixie convient particulièrement aux visages fins et allongés, car elle révèle les angles du visage et apporte du relief.

Le carré court dégradé #

Le carré court dégradé est une variante du traditionnel carré plongeant qui met en avant les pointes effilées et un effet déstructuré. Cette coupe apporte du volume et de la légèreté autour du visage, tout en mettant en valeur les pommettes et la mâchoire. Elle est idéale pour celles qui ont un visage rond ou carré et cherchent à mettre en avant leur féminité.

La coupe garçonne #

Avec ses longueurs très courtes et sa frange effilée, la coupe garçonne constitue l’une des coupes phares pour celles qui souhaitent dynamiser et rajeunir leur apparence. Alors que certaines peuvent craindre de perdre leur allure féminine, cette coupe a plutôt tendance à accentuer les traits fins et les yeux. Le résultat ? Un look androgyne chic et intemporel.

Les mèches : illuminer et sublimer le visage #

L’autre astuce incontournable pour réveiller un visage fatigué à 50 ans est d’opter pour des mèches. En véritable atout beauté, ce procédé permet en effet d’illuminer et harmoniser le teint, avec une multitude de possibilités en termes de couleurs et de techniques. Voici quelques conseils pour choisir la bonne option à votre disposition.

Les mèches discrètes #

Pour les plus classiques, les mèches discrètes sont un excellent choix. Elles consiste à réaliser des mèches fines et subtiles autour du visage, généralement dans une couleur proche de la base. Ce type de mèches est parfait pour obtenir un effet lumineux et naturel, sans trop marquer les traits ni ternir le teint.

Les mèches contrastées #

Pour celles qui souhaitent plus d’originalité, les mèches contrastées peuvent être une solution intéressante. Il s’agit ici de créer des mèches plus larges et marquées dans une couleur différente de la base, afin d’apporter contraste et relief au visage. Cette technique met en avant les pommettes et rehausse l’éclat du teint, pour un résultat à la fois moderne et glamour.

Enfin, l’effet balayage est une alternative aux mèches traditionnelles. Ici, la coloration est réalisée sur l’ensemble de la chevelure, en créant des zones d’ombre et des points de lumière. L’un des principaux atouts du balayage est son aspect très naturel, puisque la progression des couleurs se fait de manière progressive et harmonieuse. À 50 ans, il offre ainsi une véritable cure de fraîcheur et sublime l’ovale du visage.

Quelques conseils pour bien choisir sa coupe et ses mèches à 50 ans #

Avant de vous lancer dans l’adoption d’une nouvelle coupe ou de mèches, prenez en compte les éléments suivants pour être sûre de faire le bon choix :

– La morphologie de votre visage : comme évoqué précédemment, certaines coupes et techniques de mèches seront plus ou moins adaptées à votre morphologie. N’hésitez pas à demander conseil à un professionnel pour vous guider dans vos choix.

– Votre type de cheveux : une coupe courte sera généralement mieux réussie sur des cheveux épais et souples, tandis que les mèches donneront davantage d’éclat aux cheveux ternes et abîmés. Encore une fois, orientez-vous vers un coiffeur expert qui saura adapter ses conseils à la nature de vos cheveux.

– Vos envies et vos besoins : enfin, n’oubliez pas de prendre en compte vos désirs et de réfléchir à l’engagement qu’une nouvelle coupe ou des mèches représente (entretien, coût, style). Il est essentiel de se sentir bien dans sa peau pour apprécier pleinement le résultat !

Il ne vous reste plus qu’à sauter le pas et adopter la coupe court ou les mèches qui vous permettront de rayonner à 50 ans. Bonne transformation !

