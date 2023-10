Femmes de 60 ans, avec une coupe courte et mèches, revitalisez votre style

Après 60 ans, les cheveux ont souvent besoin d’être chouchoutés pour conserver toute leur vitalité. Une coupe courte et des mèches peuvent aider à revitaliser votre style tout en restant sophistiqué et élégant.

Revitalisez votre style avec une coupe courte et mèches pour femmes de 60 ans #

Dans cet article, découvrez nos conseils pour choisir la coiffure parfaite pour vous mettre en valeur, que vous ayez les cheveux lisses ou non.

Les avantages d’une coupe courte #

Tailler ses cheveux courts offre plusieurs avantages lorsque l’on avance en âge. Une coupe courte est souvent plus facile à entretenir et à coiffer au quotidien. En effet, les cheveux courts mettent moins de temps à sécher après le shampoing, ce qui permet de gagner du temps le matin. De plus, il suffit de quelques coups de brosse et d’un peu de produit coiffant pour donner du volume et du style à votre chevelure.

Par ailleurs, les cheveux courts sont souvent davantage mis en valeur sur les visages matures. Ils permettent d’afficher un look contemporain et dynamique, tout en sublimant les traits et la personnalité de chacune.

Des coupes courtes adaptées aux cheveux fins et épais #

Il est parfois difficile de trouver une coupe courte qui convienne aussi bien aux cheveux fins qu’aux cheveux épais. Pourtant, certaines coupes se prêtent parfaitement à ces deux types de chevelure :

La coupe pixie est un classique indémodable, qui convient particulièrement bien aux femmes de 60 ans avec des cheveux fins. Cette coiffure très courte dégage le visage tout en apportant du volume et de la structure. Pour les cheveux épais, choisissez une version légèrement plus longue et effilée pour éviter que les cheveux ne rebiquent.

Le carré court dégradé est une excellente option pour celles qui ont des cheveux épais. Le dégradé donne de la légèreté à la coupe et permet de mieux contrôler le volume. Une mèche longue sur le côté ajoutera du dynamisme et du style à la coiffure.

L’importance des mèches pour booster votre look #

Les mèches sont une manière simple et efficace d’apporter une touche de jeunesse à votre visage et de moderniser votre coupe sans vous lancer dans un changement radical. Elles peuvent jouer plusieurs rôles :

Éclaircir ou foncer vos cheveux #

Si vos cheveux ont tendance à s’éclaircir naturellement avec l’âge, des mèches légèrement plus foncées que votre couleur naturelle pourront apporter une impression de densité et de vitalité à votre chevelure. A contrario, des mèches claires ajoutent de la lumière autour du visage et adoucissent les traits.

Masquer les cheveux blancs #

Les mèches peuvent également vous aider à camoufler quelques cheveux blancs de manière subtile. En les fondant dans votre couleur naturelle ou en choisissant une nuance légèrement différente, vous obtiendrez un résultat harmonieux sans passer par une coloration complète.

Sublimer les cheveux lisses #

Pour celles qui ont les cheveux lisses, les mèches permettent d’apporter du relief et du volume à la coiffure. Vous pouvez opter pour des mèches fines et discrètes, ou des mèches plus larges et voyantes selon l’effet recherché. N’hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur qui saura vous proposer la technique et la coloration adaptées à votre chevelure et à vos envies.

Trouver l’équilibre entre coupe courte et mèches : les conseils de pro #

Choisir une coiffure qui combine coupe courte et mèches demande une réflexion sur l’harmonie globale de votre look. Voici quelques pistes pour y parvenir :

Tenir compte de la forme de votre visage #

La coupe courte doit être ajustée en fonction de la morphologie de votre visage. Les femmes aux traits fins pourront opter pour une coiffure très courte et graphique, tandis que les visages ronds seront sublimés par un carré flou avec des mèches effilées.

Adapter la couleur des mèches à votre carnation #

Veillez à choisir une couleur de mèches qui soit en accord avec votre teint et la couleur naturelle de vos yeux. Les peaux très claires seront mises en valeur par des tons froids, tandis que les peaux mates pourront s’autoriser des nuances plus chaudes et lumineuses.

Effectuer un entretien régulier #

Une coupe courte et des mèches demandent un entretien fréquent pour conserver leur forme et leur éclat. Prévoyez des rendez-vous réguliers chez le coiffeur pour rafraîchir votre coupe et entretenir vos mèches. Adoptez également les produits capillaires adaptés à votre type de cheveux pour les garder en bonne santé.

Enfin, n’oubliez pas de vous amuser et d’expérimenter avec différentes coupes courtes et couleurs de mèches pour trouver le style qui correspond pleinement à votre personnalité et qui saura revitaliser votre look à 60 ans.