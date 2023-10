À 60 ans, le mi-long dégradé effilé avec frange, une touche de jeunesse garantie

Le mi-long dégradé effilé avec frange à 60 ans : la coupe qui rajeunit ! #

Adopter une coiffure moderne et dynamique peut littéralement transformer notre apparence, et ce, sans avoir recours à la chirurgie plastique ou aux traitements esthétiques onéreux. Aujourd’hui, parlons donc de cette coupe qui a fait ses preuves en matière de coup de jeune : le mi-long dégradé effilé avec frange.

Qu’est-ce qu’une coupe mi-longue dégradée ? #

Avant de se lancer dans les bénéfices de cette coupe, il convient de bien comprendre ce que sont ces termes-coiffeur. Premièrement, une coupe mi-longue signifie que les cheveux arrivent généralement entre la mâchoire et les épaules. Elle se distingue ainsi des cheveux courts (au-dessus de la mâchoire) et des cheveux longs (en dessous des épaules).

Ensuite, le dégradé consiste à couper les cheveux en différentes longueurs afin de donner du mouvement, du volume et de la légèreté à la coiffure. Il s’agit d’une technique très répandue et appréciée, tant pour les coupes courtes que pour les coupes longues.

Effilage : une finition subtile #

L’effilage, quant à lui, est une technique de coupe qui vient en complément du dégradé. Elle consiste à affiner les pointes des cheveux avec des ciseaux spécifiques pour éviter un effet trop lourd et uniforme. L’effilage permet aux différentes couches du dégradé de mieux se fondre entre elles, ce qui confère encore davantage de légèreté et de fluidité à la coiffure.

Pourquoi opter pour le mi-long dégradé effilé avec frange ? #

Maintenant que nous avons bien saisi les particularités de cette coupe, voyons pourquoi elle constitue un choix judicieux pour celles qui souhaitent rajeunir leur visage dès 60 ans.

Un renouveau capillaire #

Troquer ses longs cheveux pour une coupe mi-longue dégradée et effilée, c’est avant tout s’offrir un nouveau look radicalement différent. Les cheveux mi-longs sont souvent perçus comme étant plus modernes, plus féminins et plus facile à entretenir que les cheveux longs, dont l’image peut parfois évoquer une femme figée dans le temps.

Le dynamisme de la frange #

S’accorder une frange est également un moyen de modifier significativement son apparence tout en camouflant les signes de l’âge tels que les rides du front et les tempes dégarnies. Il existe d’ailleurs différentes formes de franges (droite, inclinée, effilée…) qui s’adaptent à la morphologie de chaque visage et aux préférences individuelles.

L’alliance dégradé-effilage : un mix iodéal #

C’est véritablement l’association du dégradé et de l’effilage qui confère à cette coupe son effet rajeunissant si recherché. Ensemble, ces techniques permettent d’alléger la masse capillaire tout en donnant une impression de mouvement et de liberté, idéal pour se sentir plus jeune et énergique. De plus, le mi-long dégradé effilé s’accorde aisément à tous types de visages et de cheveux, qu’ils soient fins, épais, bouclés ou raides.

Comment entretenir sa coupe mi-longue dégradée effilée avec frange ? #

Une fois que vous aurez adopté cette coiffure, il ne vous restera plus qu’à l’entretenir correctement pour maximiser ses bienfaits sur le long terme. Voici quelques conseils pratiques à appliquer au quotidien :

Des soins adaptés à votre type de cheveux #

Il est essentiel de choisir des shampoings, après-shampoings et masques qui correspondent à la nature de vos cheveux (secs, gras, bouclés, colorés…). Veillez également à espacer les lavages pour éviter de fragiliser la fibre capillaire et favoriser la production de sébum.

Un brossage en douceur #

Mieux vaut utiliser une brosse plate et à poils serrés pour bien démêler vos cheveux dégradés et effilés sans les casser ni les abîmer. Pensez également à les brosser de manière délicate, en partant des pointes pour remonter progressivement vers les racines.

Des visites régulières chez le coiffeur #

Pour préserver au mieux la forme de votre coupe mi-longue dégradée effilée avec frange, il est recommandé de retourner chez le coiffeur tous les deux ou trois mois environ. Cela vous permettra d’éliminer les pointes sèches et abîmées ainsi que de rafraîchir la frange pour un effet toujours jeune et dynamique.

En définitive, adopter une coupe mi-longue dégradée effilée avec frange dès 60 ans est une façon simple et efficace d’offrir un coup de jeune à son allure générale. Alors n’hésitez plus et laissez-vous tenter par ce changement capillaire plein de modernité et de pep’s !