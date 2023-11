Adoptez ces coiffures pour un hiver glamour et chaud malgré l’humidité

L’hiver peut être synonyme de froid et d’humidité, mais cela ne signifie pas que vos cheveux doivent en souffrir, vous devez choisir les bonnes coiffures. Découvrez les coiffures pour un hiver glamour qui vous garderont élégante et au chaud.

1. Le chignon en cascade #

Le chignon en cascade est une option élégante pour un hiver glamour. Il crée une silhouette sophistiquée tout en maintenant vos cheveux en place, même par temps humide.

2. Les coiffures avec les vagues rétro #

Optez pour des vagues rétro pour un look hivernal digne d’une star de cinéma. Utilisez un fer à friser pour créer des boucles douces et fixez-les avec un spray anti-humidité.

3. La tresse couronne #

La tresse couronne est une coiffure romantique parfaite pour l’hiver. Elle ajoute une touche de féminité à votre look et garde vos cheveux en ordre, même par temps pluvieux.

4. Le wet look #

Le wet look est une tendance hivernale audacieuse. Appliquez un gel coiffant pour obtenir l’effet mouillé chic. Cette coiffure vous donne un look moderne et glamour.

5. Les boucles glamour #

Les boucles glamour sont idéales pour les occasions spéciales en hiver. Utilisez un fer à boucler pour créer des boucles serrées et fixez-les avec de la laque pour une tenue longue durée.

6. Le side swept avec accessoires #

Le side swept est une coiffure polyvalente. Ajoutez des accessoires tels que des épingles à cheveux décoratives pour un look glamour encore plus prononcé.

7. Les coiffures avec la queue de cheval basse texturée #

La queue de cheval basse texturée est une option chic pour un hiver glamour. Créez de la texture en froissant légèrement vos cheveux avant de les attacher en queue de cheval.

8. Le carré lisse #

Si vous préférez les coiffures courtes, optez pour un carré lisse et élégant. Utilisez un fer à lisser pour des cheveux impeccables, même par temps humide.

9. Le volume rétro #

Le volume rétro est parfait pour un look glamour en hiver. Utilisez de la mousse coiffante pour créer du volume à la racine de vos cheveux.

10. Les chapeaux élégants #

N’oubliez pas les chapeaux élégants pour compléter vos coiffures pour un hiver glamour. Optez pour un fedora ou un béret pour un look sophistiqué.

En adoptant ces coiffures pour un hiver glamour, vous resterez élégante et chaude malgré l’humidité hivernale. Alors, préparez-vous à briller sous la neige avec style.