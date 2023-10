Retour aux origines: Sarah-Jeanne Labrosse, couleur signature et nouvelle coupe

Changements de coiffure audacieux des célébrités pour l’automne 2023 : découvrez les tendances capillaires du moment. Sur les réseaux sociaux, elles dévoilent leurs métamorphoses avec audace et nous offrent un véritable spectacle.

Le retour aux origines pour Sarah-Jeanne Labrosse #

Toujours prête à éblouir lors des évènements prestigieux, Sarah-Jeanne Labrosse a marqué les esprits lors de la 38e édition des Gémeaux Awards. En plus de sa tenue transparente faisant sensation, la belle actrice a renoué avec sa couleur signature, après s’être essayée à diverses transformations capillaires ces dernières années. Pour compléter le tout, une nouvelle coupe moderne souligne désormais son visage.

Les cheveux courts de Claudia Bouvette ont conquis la toile #

Elle n’a pas froid aux yeux, et cela se confirme avec sa dernière nouveauté capillaire. L’actrice et chanteuse Claudia Bouvette est passée à la coupe garçonne, et le résultat est aussi saisissant qu’inattendu. Avec ses cheveux plus courts que jamais, elle affiche une allure à la fois féminine et avant-gardiste. Cette métamorphose réussie a été largement diffusée et commentée sur les réseaux sociaux.

Juliette Gosselin opte pour un changement de saison #

Rien de mieux qu’un renouvellement capillaire pour embrasser l’automne avec style. C’est ce qu’a fait Juliette Gosselin en changeant radicalement sa coiffure, offrant ainsi un look frais et tendance à tous ses fans. La belle comédienne cultive désormais une image pétillante et distinguée qui fait rimer élégance avec nouveauté.

Rafaëlle Roy, du jamais vu : elle coupe elle-même ses cheveux ! #

Lorsqu’on évoque les transformations marquantes de cette saison, Rafaëlle Roy ne peut être laissée de côté. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l’ex-candidate de téléréalité a pris les choses en main et n’a pas hésité à couper elle-même ses cheveux. Et le résultat est absolument époustouflant ! Avec sa nouvelle tête, la jeune femme a su montrer qu’avec du courage et de la détermination, on peut créer des miracles capillaires.

Les 20 métamorphoses les plus impressionnantes de l’automne 2023 #

Influenceuses et célébrités ont rivalisé d’imagination et d’audace pour nous offrir des coiffures aux couleurs flamboyantes et aux coupes inédites lors de cette saison automnale. Des teintes chaudes rappelant les feuilles tombantes aux franges délicates et ébouriffées, cette année marque assurément un tournant dans les tendances capillaires.

Noémie Marleau se lance dans une métamorphose audacieuse #

Celle qui a fait ses preuves lors de sa participation à l’émission Occupation Double Hawaii ne manque pas de cran en matière de changements capillaires. Noémie Marleau a osé une transformation d’envergure, abandonnant sa crinière longue pour un look beaucoup plus sobre et sophistiqué. Une véritable révélation pour celle qui compte désormais parmi les icônes capillaires du moment.

Mettez-vous au courant des dernières tendances et métamorphoses #

L’automne 2023 marque un renouveau incroyable pour nos célébrités et influenceurs préférés. De Sarah-Jeanne Labrosse et son retour aux origines à Noémie Marleau et sa métamorphose spectaculaire, il est impératif de suivre chacun de leurs mouvements pour s’imprégner des nouvelles tendances capillaires. Restez connecté(e)s !