Eva Longoria se confie : Grise dès 18 ans, une réalité sans honte

Dimanche 1er octobre, Eva Longoria a défilé au pied de la Tour Eiffel pour la marque L’Oréal Paris, dont elle est ambassadrice depuis 18 ans. Elle exprime ses pensées sur les changements dans l’industrie de la beauté grâce à des marques comme L’Oréal. « Je crois que l’industrie a évolué en veillant à ce qu’il y ait plus d’une définition de la beauté. C’est important pour les jeunes générations de se voir représentées parce que cela leur donne de la valeur et de l’importance ».

L’évolution de la représentation de la beauté #

Lorsqu’elle était jeune, Eva Longoria ne voyait pas de femmes ressemblant à elle dans les publicités ou les films. La beauté, à cette époque, était principalement associée aux femmes blondes aux yeux bleus. Aujourd’hui, la définition de la beauté s’est élargie et diversifiée, permettant à davantage de personnes de s’y identifier.

Le regard d’Eva Longoria sur elle-même #

Contrairement à ses sœurs, Eva Longoria n’a jamais correspondu aux critères de beauté traditionnels lorsqu’elle était enfant. Cependant, elle affirme ne pas s’être sentie laide, mais avoir simplement compris qu’elle ne pourrait pas compter uniquement sur son apparence. « C’est probablement pour ça que je suis devenue actrice. Même si certaines personnes ont pu me considérer comme belle, je ne me définis pas ainsi. Rien n’est plus beau qu’une femme intelligente, confiante et puissante », estime-t-elle.

Son approche du vieillissement et de l’apparence naturelle #

Eva Longoria avoue qu’elle ne porte pas de maquillage lorsqu’elle prend son petit-déjeuner et qu’elle n’a aucun problème à le montrer sur les réseaux sociaux. Elle révèle également qu’elle a commencé à avoir des cheveux gris dès l’âge de 18 ans, mais cela ne la gêne pas : « Je ne m’en sens pas honteuse ; c’est juste un fait. J’aime accentuer mon côté naturel. »

Pour elle, ce qui compte vraiment en vieillissant, c’est de rester agile et mobile, plutôt que de s’inquiéter des rides ou des cheveux blancs. Elle souhaite pouvoir continuer à bouger librement, monter et descendre les escaliers, s’asseoir, jouer avec ses enfants… Ce sont ces choses qui lui importent le plus dans le processus de vieillissement.

La réalisation de son premier film, Flamin’ Hot #

L’année dernière, Eva Longoria a réalisé son premier long-métrage intitulé Flamin ‘Hot. Le film raconte l’histoire vraie de Richard Montañez, l’homme qui a inventé les chips épicées Flamin ‘Hot Cheetos. La réalisatrice s’est sentie honorée de pouvoir porter ce récit à l’écran et de mettre en avant la diversité, tant devant que derrière la caméra.

Le regard d’Eva Longoria sur ses choix professionnels #

« Réaliser mon premier film sur cette histoire particulière, si importante et spéciale pour moi, a été un honneur. Avoir la possibilité de travailler avec ces acteurs, d’avoir de la diversité devant et derrière la caméra, était très important pour moi », confie-t-elle.

A travers ses engagements, sa carrière et ses projets personnels, Eva Longoria démontre qu’elle est bien plus qu’un visage ou une ambassadrice de marque. Elle incarne une femme forte, intelligente et consciente de son influence dans les médias, capable de faire bouger les lignes et de transformer les idées reçues sur la beauté et le vieillissement. En partageant librement ses expériences et ses choix, elle rappelle aux personnes du monde entier l’importance de s’accepter telles qu’elles sont et de choisir des modèles inspirants en fonction de leur force intérieure plutôt que de leur apparence extérieure.