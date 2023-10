Gris, la couleur sage : Coiffeurs divulguent trois astuces rajeunissantes

Trois astuces de coiffeurs pour sublimer les cheveux gris et paraître plus jeune

Toutefois, si on n’y prête pas attention, ils peuvent rapidement nous donner l’air fatigué ou négligé. Dans cet article, découvrez trois astuces dévoilées par des professionnels pour mettre en valeur vos cheveux gris et adopter un look rajeunissant.

Astuce 1 : Choisir la coupe de cheveux idéale #

En ce qui concerne les coiffures après 50 ans, il existe deux écoles de pensée selon les experts : celles qui veulent assumer leur âge et celles qui préfèrent conserver leurs cheveux longs. Ainsi, lorsque les cheveux poivre et sel font leur apparition, le premier groupe n’aura aucune difficulté à ajouter du caractère à leur chevelure en adoptant un carré court ou une coupe courte et graphique. En revanche, le second groupe devra structurer leur coupe de cheveux et ne pas laisser leurs cheveux évoluer de manière désordonnée.

Entretenir sa coupe régulièrement #

Il est essentiel de prendre soin de sa coupe de cheveux en l’entretenant régulièrement chez un coiffeur professionnel. Ce dernier saura vous conseiller sur la fréquence des visites nécessaires pour maintenir votre coupe et préserver son aspect rajeunissant.

Astuce 2 : Coiffer vos cheveux tous les matins #

Une fois que vous avez trouvé la coiffure qui sublime vos cheveux gris, il est crucial de prendre le temps de les coiffer chaque matin. Les experts confirment qu’il est nécessaire d’accorder une attention particulière à nos racines grisonnantes en disciplinant les mèches rebelles et en leur apportant de la texture pour un fini impeccable et un look soigné.

Utiliser des produits adaptés aux cheveux gris #

Pour conserver l’éclat de vos cheveux gris, privilégiez des produits coiffants spécialement formulés pour les cheveux matures, tels que les sérums nourrissants, les sprays texturisants ou encore les mousses volumatrices qui sauront sublimer votre couleur naturelle tout en préservant leur santé.

Astuce 3 : Prendre soin de votre couleur #

Enfin, il est important de chouchouter nos cheveux dans tous leurs aspects. « Les cheveux gris sont plus épais et secs, » expliquent les professionnels. Il convient donc d’adopter une routine capillaire adaptée qui inclut, par exemple, l’utilisation de masques nourrissants maison ou du commerce une à deux fois par semaine.

Miser sur des mèches subtiles #

Pour celles qui trouvent que leurs cheveux gris manquent toujours d’éclat malgré ces efforts, il est possible de rehausser le tout avec des mèches discrètes. Celles-ci permettront d’apporter de la lumière et du contraste à votre chevelure, sans exiger un entretien trop contraignant.

Éviter les colorations trop agressives #

Si vous décidez de recourir à la coloration pour apporter un peu de peps à vos cheveux gris, privilégiez des techniques douces et naturelles, comme le balayage, qui respecteront la fibre capillaire et éviteront l’effet casque souvent redouté.

En conclusion, sublimer et entretenir ses cheveux gris ne requiert pas de grands bouleversements dans sa routine capillaire. Il suffit simplement d’adopter quelques bonnes habitudes et de suivre les conseils des experts pour arborer une chevelure grisonnante resplendissante et rajeunissante. Alors, n’hésitez plus et osez adopter la couleur sage !