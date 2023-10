Cultivez la crinière : Cinq produits essentiels pour booster la pousse capillaire

L'automne est là et il est temps de chouchouter vos cheveux. Comme la peau, les cheveux nécessitent des soins réguliers et doux pour être en bonne santé.

Accélérez la croissance de vos cheveux avec ces 5 produits indispensables

Plusieurs facteurs peuvent entraver la croissance des cheveux, notamment les longueurs abîmées, une mauvaise hydratation et un cuir chevelu irrité. Pour y remédier, nous avons sélectionné pour vous cinq produits de marques de cosmétiques capillaires, conçus pour stimuler la pousse des cheveux tout en les rendant doux et forts.

Le sérum Grow Gorgeous #

Ce sérum ultra-concentré enrichi d’extrait de pois bio, de soja, d’extrait de trèfle rouge, de thé vert et de caféine stimule la croissance capillaire. Appliqué directement sur le cuir chevelu à l’aide d’un massage, il revitalise les racines pour leur donner un aspect plus volumineux, sain et épais tout en procurant de la brillance sur l’ensemble du cheveu. Utilisé quotidiennement, ce sérum est le produit à ajouter à votre routine pour obtenir des cheveux plus forts et plus longs.

À lire Femmes de 60 ans, avec une coupe courte et mèches, revitalisez votre style

Les compléments alimentaires Atelier Nubio #

Riches en roquette, bambou, extait de plantes tel que prêle ,spiruline et levure de biere(levure de bière), ces compléments alimentaires sont parfaits pour favoriser la pousse des cheveux. En effet, ce complexe de plantes contribue à stimuler le bulbe capillaire tout en limitant la casse et en renforçant les cheveux pour leur apporter brillance et éclat.

Le gommage cuir chevelu Christophe Robin #

Parce qu’on ne peut pas envisager de beaux cheveux longs sans prendre soin de l’ensemble du cuir chevelu, voici un produit à ajouter à votre routine capillaire. Proposé par Christophe Robin, ce gommage purifiant au sel marin exfolie délicatement le cuir chevelu tout en le nettoyant et éliminant les impuretés. Résultat : la chevelure est éclatante et favorise la croissance capillaire.

L’huile capillaire Fable & Mane #

Inspirée des rituels indiens ancestraux et spécialement conçue pour les racines, cette huile nourrissante est enrichie d’ashwagandha fortifiant qui agit sur l’hydratation et la souplesse des cheveux jusqu’à leurs extrémités. Appliquée en massage avant le lavage des cheveux, elle renforce le cuir chevelu et favorise une croissance saine des cheveux.

Le masque Luxéol #

Avec sa texture riche et crémeuse, ce masque agit sur la croissance des cheveux en activant leur pousse et en leur apportant force et densité. Après 10 minutes d’application, les cheveux sont plus soyeux, souples, brillants et surtout moins fragiles.

À lire En 2023, femmes de 50 ans, le mi-long s’affirme comme choix tendance

Pour entretenir au mieux votre crinière et booster sa croissance, intégrez ces produits à votre routine capillaire régulière. Les sérums, compléments alimentaires, gommages, huiles et masques ont chacun un rôle bien précis pour favoriser la pousse des cheveux tout en les rendant éclatants de santé. N’hésitez pas à tester ces cinq produits essentiels cet automne pour ainsi commencer l’hiver avec une chevelure resplendissante !