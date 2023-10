« Cub Cut » en vogue : La coupe carrée, un choix tendance et facile à coiffer

Découvrez la coupe tendance « Cub Cut » : un choix à la fois chic, décontracté et facile à coiffer

Les tendances actuelles mettent en avant des coupes audacieuses mais faciles à coiffer, comme le « Cub Cut », qui s’impose comme un choix idéal pour celles et ceux qui souhaitent adopter une coupe moderne sans passer trop de temps devant le miroir.

Le Cub Cut, une coupe carrée aux multiples facettes #

En matière de coiffure, certaines coupes semblent être intemporelles et traversent les années avec succès. C’est notamment le cas du coupe carrée, qui revient sous différentes formes chaque saison. Pour cet automne, c’est le « Cub Cut » qui s’impose comme une des coupes phares dans les salons de coiffure. Inspirée des looks grunge et bohème, cette coupe se caractérise par des longueurs effilées et inégales, apportant ainsi du mouvement et de la texture à la chevelure.

À lire À 60 ans, le mi-long dégradé effilé avec frange, une touche de jeunesse garantie

Selon Sophia Hilton, fondatrice du salon londonien Not Another Salon, cette coupe offre un effet ébouriffé très tendance lorsqu’elle est bien coiffée. Ainsi, elle convient parfaitement aux personnes qui ne souhaitent pas passer trop de temps à coiffer leurs cheveux et qui apprécient les looks décontractés tels que les chignons flous. Pour garder cet effet naturel, il est préférable d’éviter les outils de coiffage à chaleur et les gestes qui risquent de trop structurer la coupe.

Les avantages et conseils pour adopter le « Cub Cut » #

L’un des atouts majeurs du Cub Cut réside dans sa facilité d’entretien et de coiffage. En effet, cette coupe déstructurée donne un rendu très chic même sans passer des heures à se coiffer. Il suffit simplement de privilégier quelques astuces pour mettre en valeur ses longueurs effilées.

Ainsi, pour sécher vos cheveux tout en conservant l’aspect ébouriffé souhaité, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux muni d’un diffuseur. Cette technique permettra de sécher vos cheveux tout en leur donnant de la texture sans en faire trop. Voici quelques autres conseils pour bien entretenir votre Cub Cut :

– N’hésitez pas à espacer les shampooings et à utiliser des produits doux pour ne pas alourdir les cheveux.

À lire Eva Longoria se confie : Grise dès 18 ans, une réalité sans honte

– Adoptez une brosse à poils naturels pour démêler votre chevelure sans casser les boucles ou les ondulations créées par la coupe.

– Misez sur des soins nourrissants pour garder vos pointes bien hydratées.

Personnaliser son cub cut selon son style et sa morphologie #

Enfin, si le Cub Cut possède un aspect universel, il est tout de même possible de le personnaliser en fonction de vos préférences et de la forme de votre visage. Par exemple, vous pouvez opter pour une frange plus ou moins épaisse, une coupe plus courte sur les côtés pour renforcer son caractère déstructuré, ou encore miser sur des mèches colorées pour apporter une touche d’originalité.

Quel que soit le style de Cub Cut choisi, l’essentiel est de se sentir bien dans sa coiffure et d’assumer pleinement cette coupe tendance qui fera certainement parler d’elle pendant toute la saison.

À lire Gris, la couleur sage : Coiffeurs divulguent trois astuces rajeunissantes

En conclusion : le Cub Cut, une tendance à adopter ! #

Combinant à la fois modernité, chic et décontraction, le Cub Cut saura séduire celles et ceux qui veulent apporter du peps à leur chevelure sans contraintes. Facile à entretenir, cette coupe carrée ébouriffée est idéale pour les personnes qui souhaitent passer peu de temps au coiffage tout en arborant un look tendance et élégant. Alors, prêts à succomber à la tentation du Cub Cut ?