Je suis coiffeuse et ces techniques de lissage sont à éviter après 35 ans

Au fil des années, notre chevelure peut perdre de sa qualité et demander plus d’attentions.

En tant que coiffeuse, j’ai observé que certaines techniques de lissage sont à éviter après 35 ans pour ne pas causer davantage de dommages aux cheveux.

Lissage brésilien : à utiliser avec prudence #

Le lissage brésilien est prisé pour son effet lisse et soyeux qui dure plusieurs mois.

Cependant, au-delà de 35 ans, il peut être agressif pour les cheveux fragiles. Il faut donc bien choisir le produit utilisé et suivre scrupuleusement les recommandations du coiffeur.

Les risques du formol #

Dans le lissage brésilien, la substance principale est généralement la kératine. Mais certains produits contiennent aussi du formol, un composé chimique potentiellement nocif pour la santé. D’ailleurs, il a été classé comme cancérigène par l’OMS en 2004. Vérifiez toujours la composition du produit avant de vous lancer dans un tel traitement.

Le défrisage : une technique à bannir après 35 ans #

Réalisé fréquemment sur les cheveux afros, le défrisage utilise des produits chimiques très agressifs pour le cuir chevelu. Avec l’âge, cette méthode pourrait causer de la casse et un assèchement excessif du cheveu. Les coiffeuses conseillent souvent d’éviter cette technique de lissage après 35 ans.

Optez plutôt pour des alternatives plus douces #

Si vous cherchez à lisser vos boucles, pensez aux options moins invasives :

– Les soins lissants, qui nourrissent et disciplinent les frisottis,

– Le fer à lisser, utilisé avec parcimonie et un bon protecteur de chaleur,

– Les tresses, pour une mise en plis naturelle sans produits chimiques.

Ces méthodes préserveront mieux la santé de votre chevelure et s’adaptent davantage aux besoins des femmes de 35 ans et plus.

Faites régulièrement des soins pour entretenir votre chevelure #

Pour maintenir leur éclat et leur vitalité, il est essentiel de bien entretenir ses cheveux. Les coiffeurs recommandent notamment :

– Nourrir et hydrater sa chevelure grâce à des soins adaptés, spécifiquement conçus pour son type de cheveu (secs, gras, fins, colorés, etc.),

– Utiliser un shampoing doux et adapté aux besoins de notre cheveu, en évitant les produits agressifs et les lavages trop fréquents.

– Adopter une routine soins personnalisée, incluant par exemple la réalisation régulière d’un masque capillaire nourrissant, d’une huile nourrissante ou encore d’un gommage du cuir chevelu.

Demandez conseil à votre coiffeur pour déterminer l’entretien qui convient le mieux à vos cheveux #

N’hésitez pas à parler de vos préoccupations capillaires à votre coiffeur . Celui-ci peut vous donner des recommandations adaptées à votre situation. Si certaines techniques de lissage sont à éviter après 35 ans, elles ne sont pas forcément interdites pour autant – mais leur utilisation se fera avec parcimonie et sous le contrôle d’un professionnel.

Pas de lissage permanent, optez pour un lissage temporaire ! #

Toutefois, si vous souhaitez continuer à vous offrir un peu de fantaisie capillaire, n’hésitez pas à essayer d’autres méthodes de lissage temporaire. Le brushing à domicile est une option simple, économique et beaucoup moins invasive que les autres méthodes citées. Veillez tout de même à appliquer un soin protecteur thermique avant chaque utilisation d’un fer à lisser ou d’un sèche-cheveux sur vos longueurs.

Le lissage japonais : une autre alternative à considérer #

Le lissage japonais, également appelé « Yuko System », est une autre méthode à envisager. Ce soin lissant ne contient pas de produits chimiques agressifs et a pour objectif principal d’hydrater et nourrir les cheveux tout en leur redonnant force et vitalité.

Ainsi, les techniques de lissage sont à éviter après 35 ans lorsque le cheveu est plus fragile. Privilégiez des alternatives douces et respectueuses pour conserver une belle santé capillaire à tous âges !