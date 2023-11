Je suis coiffeuse et voici comment entretenir vos cheveux blancs après 60 ans

Je suis coiffeuse et je vais vous donner astuces et conseils pour sublimer votre chevelure argentée.

Première étape : accepter ses cheveux blancs #

Nos cheveux deviennent gris ou blancs en raison d’une perte progressive de pigmentation. Cette évolution est naturelle et hormonale, mais elle peut être aussi accentuée par le stress. Avant tout, il faut donc assumer cette métamorphose avec fierté et sérénité. Ainsi, prenez-le comme une chance de renouveau et laissez-vous guider vers l’étape suivante.

Trouver la meilleure coupe adaptée #

Une fois que vous avez décidé de conserver vos cheveux blancs après 60 ans, l’étape suivante sera de trouver la meilleure coupe adaptée à votre visage. Il est fortement conseillé de faire appel à un coiffeur, qui saura élaborer un diagnostic personnalisé.

Choisir la bonne longueur #

L’un des premiers choix à faire est la longueur de vos cheveux. Si vous avez toujours eu les cheveux courts, il est possible de garder cette dernière après 60 ans, sous réserve d’y apporter des modifications afin de valoriser vos cheveux blancs. Les coupes mi-longues ou courtes vous permettront de gagner en volume tout en allégeant le visage.

Adapter la coupe à la morphologie du visage #

En plus de la longueur, la coupe doit également être adaptée à votre morphologie faciale pour mettre en valeur votre beauté naturelle. Par exemple, si vous avez un visage ovale, misez sur une coupe qui apportera du volume sur les côtés. À l’inverse, pour un visage rond, une coupe asymétrique peut créer un effet dynamique et allonger le visage.

Comment entretenir vos cheveux blancs après 60 ans : routine capillaire adaptée #

Les cheveux gris ou blancs présentent souvent des irrégularités et manquent parfois d’éclat. Il est donc essentiel de privilégier des soins spécifiques pour y remédier. Cette nouvelle étape passe par plusieurs phases.

Utiliser des shampoings dédiés #

Il est recommandé d’utiliser des shampoings dédiés aux cheveux gris ou blancs, riches en pigments violacés. Ces produits vont neutraliser les reflets jaunes ou orangés et redonner de l’éclat à la chevelure argentée.

Mettre en œuvre des masques et autres soins nourrissants #

Outre le shampoing, il convient également d’hydrater régulièrement ses cheveux avec des masques et d’autres soins spécifiques. Ceux-ci doivent être sélectionnés en fonction de la nature des cheveux et des besoins personnels.

Bien rincer après chaque lavage #

Après chaque lavage avec un shampoing adapté, le rinçage doit être soigné afin d’éliminer tous les résidus de produits capillaires. Vous pouvez choisir d’effectuer ce rinçage à l’eau tiède ou tiède afin de tonifier le cuir chevelu et stimuler la circulation sanguine.

Trouver le bon compromis durant la période intermédiaire #

La période intermédiaire correspond au moment où vos cheveux sont partiels recouverts de blanc et que ceux déjà colorés persistent encore. Pour entretenir ses cheveux blancs après 60 ans et surtout pendant cette phase transitoire, certaines astuces peuvent être mises en œuvre.

Opter pour des techniques professionnelles de coloration légère #

Pour estomper le contraste entre les cheveux blancs et colorés, vous pouvez adopter une technique professionnelle de coloration légère. Les coiffeurs proposent souvent des services de « mèches inversées » qui évitent les démarcations très visibles et offrent plus de discrétion aux clientes.

Vers un blond polaire progressive #

Si vous préférez les nuances plus claires, il est possible d’opter pour un blond polaire. Cette teinte permet de conserver une certaine harmonie entre les cheveux gris et blancs et ce passage se fera en douceur.

Dernières attentions pour mieux vivre avec ses cheveux blancs #

Vivre avec des cheveux blancs après 60 ans nécessite un entretien spécifique, mais aussi régulier. Ainsi, prenez le temps de vous occuper de votre chevelure à chaque étape de son évolution.

Une alimentation saine et équilibrée #

Enfin, pour conserver une chevelure en bonne santé, il est essentiel de miser sur une alimentation saine et équilibrée, riche en minéraux, vitamines, acides gras, protéines et autres nutriments indispensables au renouvellement des cellules capillaires.

Éviter les sources de stress et prendre soin de sa personne #

On connaît les effets néfastes du stress sur notre apparence. Évitez autant que possible toutes situations propices à celui-ci et accordez-vous également des moments de détente pour permettre au corps de se reposer et d’évacuer les tensions quotidiennes. Et seulement après, profitez pleinement de votre nouvelle identité capillaire.