Je suis coiffeuse et voici les 5 tendances coloration à adopter avant 30 ans

Ces idées vous donneront envie de changer de look et d’adopter une nouvelle couleur.

Le balayage : l’incontournable des colorations #

Le balayage est un must-have du moment. Cette technique permet d’éclaircir doucement la chevelure sans démarcation, tout en gardant une base naturelle. Elle est idéale pour celles qui souhaitent apporter de la lumière à leurs cheveux sans se mettre sur le devant de la scène avec un changement trop radical. Le balayage peut même se réaliser sur différentes nuances, en optant par exemple pour un balayage caramel, miel ou encore cuivré.

Le blond polaire : osez la blondeur extrême #

Pour celles prêtes à sauter le pas, le blond polaire fait son grand retour. Ce blond très clair aux reflets froids offre une couleur sophistiquée et ne passe pas inaperçue. Attention cependant, cette coloration demande beaucoup de soins capillaires et doit être réalisée chez une coiffeuse expérimentée. Pour éviter les mauvaises surprises et avoir un résultat impeccable, ce type de coloration nécessite généralement plusieurs rendez-vous auprès de votre coiffeuse et l’utilisation de produits adaptés dès que vous rentrez chez vous.

À lire Je suis coiffeuse et j’explique pourquoi changer de coiffure à 40 ans peut transformer votre vie

Le brun chocolat : gourmandise et élégance #

Parmi les 5 tendances coloration à adopter avant 30 ans, le brun chocolat se démarque par son côté gourmand et élégant. Cette nuance de brun ajoute une dimension profonde aux cheveux, apportant un résultat naturel et lumineux. Le brun chocolat convient à toutes les carnations, mais il est particulièrement flatteur sur les peaux hâlées ou dorées. Vous pourrez jouer avec la couleur en ajoutant quelques mèches plus claires sur les longueurs pour un rendu encore plus inédit.

Le rouge glamour : une couleur audacieuse #

La rousseur revient sur le devant de la scène avec une version revisitée plus affirmée que jamais. Pour celles qui veulent oser une teinte originale et vibrante, le rouge glamour n’a pas fini de faire parler de lui. Du roux intense au rouge cerise, les possibilités sont infinies pour sublimer votre crinière. Mais attention, cette coloration peut rapidement s’estomper. Afin de maintenir l’éclat du rouge, misez sur des soins capillaires adaptés et privilégiez les retouches chez votre coiffeuse, surtout si vous avez effectué une décoloration préalable pour obtenir la base idéale.

Le sombré hair : douceur et transition facile #

Le sombré hair fait parti des 5 tendances coloration à adopter avant 30 ans car il permet d’allier subtilité et innovation. Idéal pour celles qui souhaitent changer de couleur sans trop s’éloigner de leur teinte naturelle. Le sombré hair se caractérise par une transition en douceur entre les racines jusqu’aux pointes, avec un éclaircissement progressif du cheveu. Cette technique permet d’apporter relief et volume aux chevelures en toute légèreté. Version inversée de l’ombré hair, le sombré hair offre des reflets chauds et lumineux sur les longueurs.

À lire Je suis coiffeuse et voici comment entretenir vos cheveux blancs après 60 ans

Que vous choisissiez la blondeur extrême du blond polaire ou la subtilité du sombré hair, il existe forcément une coloration parfaite pour vous parmi ces 5 tendances coloration à adopter avant 30 ans. On n’oublie pas de prendre soin de sa chevelure grâce à des produits adaptés à chaque type de coloration afin de maintenir une belle tenue des pigments et surtout conserver une chevelure brillante et en bonne santé après toutes ces transformations. Maintenant, il ne reste plus qu’à franchir le cap chez votre coiffeuse préférée.