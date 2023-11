Je suis coiffeuse : top 10 des coupes courtes incontournables pour les plus de 45 ans

Aujourd’hui, nous vous présentons notre top 10 des coupes courtes incontournables pour les plus de 45 ans.

Découvrez les coiffures qui sauront mettre en valeur votre visage et rehausser votre look tout en restant élégantes et modernes.

1. Le carré court effilé #

Idéal pour celles qui aiment un style tendance et sophistiqué. La coupe effilée apporte légèreté aux cheveux fins et convient également aux cheveux épais. Un carré court effilé donne du volume et du mouvement à la coiffure tout en encadrant bien le visage.

Pourquoi choisir cette coupe ? #

Le carré court effilé est une option polyvalente qui peut être stylisée de différentes manières : lisse, ondulée, avec une frange ou sans.

2. La pixie cut #

Inspirée par l’iconique Mia Farrow dans les années 1960, la pixie cut est une coiffure audacieuse et moderne. Elle se décline en plusieurs versions : très courte, avec mèches plus longues sur le dessus ou asymétrique.

Pourquoi opter pour cette coiffure ? #

La pixie cut met en valeur les traits du visage et apporte une touche de jeunesse à votre look. Elle convient particulièrement aux femmes dynamiques qui souhaitent un entretien facile au quotidien.

3. Le court bouclé volumineux #

Pour les femmes ayant des cheveux naturellement frisés ou bouclés, cette coiffure est idéale pour donner du volume et du corps. Les boucles peuvent être définies ou plus floues selon le résultat souhaité.

Quels sont ses atouts ? #

Le court bouclé volumineux est une coiffure glamour et pleine de vitalité. Il confère un air bohème et féminin à la fois, tout en étant très chic.

4. La coupe boyish #

Cette coupe courte se caractérise par sa simplicité et son côté androgyne. S’inspirant du style masculin mais adaptée aux courbes féminines, elle peut être élégante et audacieuse à la fois.

Qui devrait l’adopter ? #

La coupe boyish sied parfaitement aux femmes qui veulent casser avec les codes traditionnels de la féminité et recherchent un look moderne et urbain.

5. La garçonne rétro #

Inspirée des années 1920, cette coiffure courte a su traverser les décennies pour revenir sur le devant de la scène. Avec ses ondulations soignées et son style un brin rétro, elle apporte une touche de sophistication à n’importe quel look.

Pourquoi choisir ce style ? #

La garçonne rétro peut être portée avec raffinement lors d’événements spéciaux ou être adaptée pour un style plus décontracté au quotidien.

6. La coupe moderne avec frange #

Une frange bien travaillée ajoute un élément de jeunesse à votre coupe de cheveux courte. Choisissez une frange droite, effilée ou même asymétrique selon vos goûts et la forme de votre visage.

Pourquoi opter pour cette coiffure ? #

Une coupe moderne avec frange est originale tout en restant classe et peut facilement s’adapter à différentes situations : travail, rendez-vous amoureux ou simplement pour sortir entre amis.

Similaire à la pixie cut, le faux-pixie offre néanmoins un peu plus de longueur pour jouer avec les textures et les styles. Cela donne une illusion de volume et un aspect légèrement ébouriffé.

Qui devrait adopter cette coiffure ? #

Le faux-pixie convient particulièrement aux femmes qui veulent essayer une coupe courte sans aller jusqu’à la pixie classique.

8. La coupe ébouriffée #

Apportez du peps et de l’énergie à votre coiffure avec une coupe ébouriffée. Les mèches désordonnées ajoutent de la texture et du mouvement aux cheveux.

Quels sont ses avantages ? #

La coupe ébouriffée est un choix audacieux pour les femmes qui veulent une coiffure moderne et dynamique.

9. Le carré plongeant #

Cette coupe se caractérise par des mèches plus longues à l’avant et plus courtes à l’arrière, encadrant ainsi joliment le visage. Portée avec élégance, elle s’adapte à toutes les occasions.

Pourquoi choisir cette coupe ? #

Le carré plongeant procure une allure très chic et offre beaucoup de possibilités en termes de coiffage : ondulations, boucles ou simplement lissé.

10. La coupe déstructurée #

Enfin, la coupe déstructurée repose sur différentes longueurs de mèches afin de créer un effet de volume et d’asymétrie. Elle apporte une touche d’originalité à votre coiffure tout en restant sophistiquée.

Qui devrait envisager cette option ? #

La coupe déstructurée convient particulièrement aux femmes qui souhaitent un style unique et atypique, sans compromis sur l’élégance.

Maintenant que vous avez découvert notre top 10 des coupes courtes incontournables pour les plus de 45 ans, n’hésitez plus à oser et offrez-vous un nouveau look qui reflète votre personnalité. Faites confiance à votre coiffeuse pour déterminer quelle coupe courte saura sublimer votre visage et vous mettre en valeur.