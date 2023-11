Cowgirl Cut en vogue : la coupe de cheveux rétro chic que tout le monde s’arrache

Après la « coastal cowgirl », c’est au tour de la « cowgirl cut » de faire fureur auprès des célébrités et amateurs de tendances capillaires. Décryptage d’une coupe de cheveux qui mêle l’héritage des années 80 à une touche très contemporaine de style western.

Retour en grâce du retour des coupes de cheveux des années 80 #

Il aura fallu une pandémie et sans doute un brin de folie pour que les femmes redonnent ses lettres de noblesse à la coupe mulet, qui, trois ans plus tard, continue de capter toute l’attention. Mais attention, pas question ici de revenir à la version kitch de l’époque, place à une interprétation chic et moderne !

La « cowgirl cut », dérivée de la coupe popularisée par Chris Waddle dans les années 1980, fait en effet l’unanimité auprès des célébrités, s’imposant comme la coiffure star de cette année.

Une évolution des tendances capillaires #

Depuis trois ans, ce vestige des années 80 longtemps oublié refait surface, dominé par des variantes sophistiquées et chic.

Après la coupe court long, ou la maxi mèche, il est maintenant temps pour la « cowgirl cut », également connue sous le nom de « coupe de cow-boy », résultat ultime d’un mélange de toutes ces réinterprétations du traditionnel mulet.

La « cowgirl cut » : un style à part entière #

Contrairement à la coupe mulet, qui se caractérise par des cheveux longs à l’arrière et plus courts sur les côtés et le dessus de la tête, la « cowgirl cut » est beaucoup plus uniforme.

L’idée est simple : il s’agit de mettre en valeur la texture naturelle des cheveux et leur donner du mouvement – beaucoup de mouvement – comme après une longue promenade à cheval, car on est cowgirl ou on ne l’est pas.

Des règles souples pour une coupe tendance #

Pas de règles strictes pour cette coiffure à la mode, il suffit d’adopter une frange (microfrange ou rideau) et de succomber aux multiples étages de cheveux présents afin de créer du volume et du mouvement.

Anja Rubik, Zoë Kravitz, Alexa Chung, Suki Waterhouse, Selena Gomez, Kendall Jenner et Laura Harrier, entre autres, n’ont pas hésité à embrasser ce look inspiré de l’Ouest, occasionnellement ou durablement.

Coup de projecteur sur les plateformes numériques #

Sur TikTok, les hashtags associés à la « cowgirl cut » ont déjà des millions de vues.

Et cette tendance pourrait bien se poursuivre jusqu’à l’été prochain, comme observé lors des défilés de mode Printemps-Été 2024, avec une multitude de shorts et jupes micro-portées avec des bottes hautes et des santiags, ainsi qu’un retour remarqué des franges, comme observé chez Gucci, Jil Sander, Christian Dior, Prada et Alberta Ferretti.

Un phénomène qui n’épargne pas les hommes #

Si la « cowgirl cut » fait fureur auprès des femmes, elle n’épargne pas non plus les hommes. En effet, plusieurs personnalités masculines, telles que Brad Pitt ou encore Jared Leto, ont également opté pour cette coupe de cheveux rétro et originale, témoignant d’une tendance qui transcende les genres et les époques.

Comment adopter à son tour la « cowgirl cut » ? #

Pour celles et ceux qui souhaiteraient à leur tour adopter la « cowgirl cut », il est recommandé de se rendre chez un coiffeur professionnel pour obtenir un résultat optimal. Il convient en effet de bien adapter cette coupe au type de cheveux, à la texture naturelle et aux attentes spécifiques de chaque personne.

Laissez-vous tenter par ce vent d’Ouest #

Ainsi, si vous êtes à la recherche d’une coiffure tendance, originale et facile à vivre, il ne fait aucun doute que la « cowgirl cut » saura ravir votre âme d’aventurière du Far West. Alors n’attendez plus et laissez-vous tenter par ce vent d’Ouest qui souffle sur la planète beauté !

