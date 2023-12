Découvrez le Polished Shag, la tendance capillaire de 2024 pour plus de volume

Le Polished Shag, une coiffure idéale pour les cheveux fins et longs #

Cette nouvelle coiffure convient parfaitement aux personnes ayant les cheveux fins, mi-longs ou longs, qui cherchent à ajouter du volume sans sacrifier leur longueur.

Un mélange entre le Shag cut et la coupe bob #

Inspirée par le Shag cut et la coupe carrée, la coupe Polished Shag offre un look unique tout en ajoutant du volume aux cheveux fins. Selon Melissa Wade-Smith, une coiffeuse basée en Californie, cette coiffure est un excellent choix pour celles qui souhaitent donner un coup de pep’s à leur coupe actuelle.

Les longueurs sont moins prononcées que dans le Shag cut classique, se rapprochant ainsi d’une forme en « S » ou en bouteille, dont les pointes sont vers l’extérieur. Cela permet d’obtenir un résultat moderne et élégant, tout en conservant la praticité de cette coupe facile à coiffer.

La technique de la coupe Polished Shag #

L’une des raisons pour lesquelles la coupe Polished Shag sera très prisée en 2024 est sa facilité d’entretien. En effet, cette coiffure s’appuie sur la technique du dégradé, permettant aux longueurs de se mettre en place naturellement lors du coiffage.

Des couches subtiles pour un maximum de volume #

Pour réussir cette coupe, il est conseillé de demander à votre coiffeur d’appliquer un dégradé léger à partir de la nuque. Cela permettra d’éviter l’effet inverse, c’est-à-dire la perte de densité capillaire. Grâce à cette attention, la Polished Shag apportera du volume et un aspect aérien, tout en mettant en valeur les visages fins ou ovales.

Avec le Polished Shag, vous bénéficierez donc d’une coupe moderne, tendance et facile à entretenir. De plus, cette coiffure convient aussi bien aux cheveux lisses qu’aux cheveux ondulés, voire même bouclés.

Adoptez le Polished Shag dès maintenant #

Pourquoi attendre 2024 pour adopter cette nouvelle tendance capillaire ? Prenez les devants et osez essayer ce nouveau style audacieux et original. Si vous êtes à la recherche d’une coupe qui ajoutera du volume à vos cheveux tout en restant élégante et versatile, ne cherchez pas plus loin : le Polished Shag est fait pour vous.

Trouver un expert en coupe Polished Shag près de chez vous #

Pour obtenir une coupe Polished Shag parfaite, le mieux est de faire appel à des professionnels du monde de la coiffure. N’hésitez pas à consulter plusieurs salons de coiffure de votre région et à vous renseigner sur leurs expériences avec cette nouvelle tendance capillaire. De plus, pensez à prendre des photos ou des exemples inspirants pour aider votre coiffeur à mieux comprendre vos attentes.

En résumé, adopter la coupe Polished Shag vous permettra d’être à la pointe de la mode en 2024 tout en apportant le volume souhaité à vos cheveux fins et longs. Alors n’hésitez plus et sautez le pas dès maintenant pour une allure moderne et sophistiquée grâce au Polished Shag !