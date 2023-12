De beaux cheveux sans effort ? 5 conseils d’un coiffeur à adopter

Pas besoin de dépenser des fortunes en produits capillaires ou en soins en salon : découvrez les astuces de cet expert pour prendre soin de vos cheveux facilement et efficacement.

Rincer abondamment vos cheveux #

Pierre Carli, coiffeur professionnel, affirme que dans 80 % des cas, les problèmes de cheveux gras, collants ou alourdis par un masque proviennent d’un mauvais rinçage. Il insiste sur l’importance de bien rincer vos cheveux après utiliser shampooing et après-shampooing. Si les cheveux sont gorgés d’eau, ils ne pourront pas absorber correctement le soin et vous perdrez ainsi son efficacité. Alors, pour assurer de beaux cheveux sans effort, n’hésitez pas à rincer abondamment et longuement vos cheveux sous l’eau.

Essorer correctement vos cheveux #

Il est important d’enlever l’excédent d’eau contenu dans votre chevelure avant d’appliquer un masque. Pour cela, essorez correctement vos cheveux en les pressant délicatement entre vos mains. Cette étape vous permettra non seulement d’éviter de gaspiller votre masque, mais aussi de faire en sorte que vos cheveux soient correctement hydratés et nourris.

À lire Cheveux sales ? Cette méthode étonnante vous évitera de les laver

Utiliser une serviette chaude ou un bonnet chauffant #

Lors de l’application d’un masque, il peut être utile d’utiliser une serviette chaude ou un bonnet chauffant pour améliorer la pénétration des principes actifs dans les fibres capillaires. Pour cela, il suffit de tremper une serviette dans de l’eau chaude, de bien l’essorer, puis de l’enrouler autour de la tête, recouvrant ainsi le masque sur les cheveux. Cette méthode permettra d’optimiser les résultats du traitement, tout en vous offrant un moment de détente et de relaxation.

Sécher vos cheveux avec précaution #

Une fois votre masque posé et rincé, il est temps de sécher vos cheveux. Veillez à ne pas frotter énergiquement votre serviette sur les longueurs, car cela pourrait fragiliser et abîmer les cheveux, surtout s’ils sont décolorés. Le coiffeur recommande plutôt de tamponner doucement les cheveux avec la serviette pour enlever l’excédent d’eau sans provoquer de frictions inutiles. Ainsi, vous préserverez leur vitalité et contribuerez à obtenir de beaux cheveux sans effort.

Choisir un sèche-cheveux de qualité et utiliser un protecteur thermique #

Le sèche-cheveux est un allié indispensable pour arborer de beaux cheveux sans effort. Toutefois, il est essentiel d’opter pour un appareil de qualité qui n’endommagera pas vos cheveux. De même, veillez à toujours utiliser un produit protecteur thermique avant le séchage, car cela permettra de protéger vos cheveux contre les agressions liées à la chaleur et de préserver leur hydratation naturelle. Pour savoir vers quel appareil se tourner, n’hésitez pas à consulter des avis d’utilisateurs ou à demander conseil à votre coiffeur.

Opter pour les bons gestes lors du séchage #

Lorsque vous utilisez votre sèche-cheveux, évitez de concentrer la source de chaleur sur une seule zone de votre tête. Déplacez l’appareil régulièrement et gardez une certaine distance entre le séchoir et vos cheveux pour ne pas les exposer inutilement à une chaleur excessive. De plus, pensez à diriger le flux d’air dans le sens de la cuticule (de la racine vers la pointe), afin de ne pas provoquer de frisottis et de garder des cheveux brillants et souples.

À lire Révélez la beauté de vos cheveux blancs avec le balayage inversé avec les cheveux blancs et gris

En adoptant ces cinq conseils simples et efficaces, vous réussirez sans aucun doute à avoir des cheveux en pleine santé, brillants et faciles à coiffer. Avec un peu de temps et de patience, vous parviendrez à obtenir de beaux cheveux sans effort, et ce, sans recourir à des soins onéreux et fastidieux. Alors, pourquoi ne pas essayer dès aujourd’hui ?