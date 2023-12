Tendance coiffure 2024 : la coupe au carré qui fera fureur en 2024, révélée par un coiffeur

Le « Skinny Lob » : la nouvelle évolution du long bob #

Cette coupe se caractérise par une forme allongée avec moins de couches et des lignes douces, pour une silhouette plus épurée.

Contour flou et adouci pour un effet minceur #

Selon ce coiffeur renommé, le secret de cette nouvelle coupe est dans ses contours. Les pointes sont travaillées pour obtenir un effet « doux et flou », permettant ainsi d’affiner visuellement le visage. C’est ce qui fait du skinny lob une véritable coupe minceur selon lui.

Morphologie capillaire : quelles formes du visage sont les mieux adaptées ? #

Toutefois, il faut noter que le skinny lob ne convient pas à toutes les morphologies. L’expert préconise cette coupe pour des visages aux traits fins ou ayant une certaine longueur. Les autres devraient s’abstenir pour éviter tout déséquilibre entre les proportions du visage et celle de la coupe.

Variations autour du skinny lob #

En dépit de ces limitations morphologiques simples, le skinny lob offre certaines variantes pour s’adapter au mieux à chaque visage. En effet, il est possible de jouer avec la longueur des mèches et la position de la raie pour obtenir un résultat encore plus personnalisé.

Cet expert coiffeur dévoile d’autres tendances 2024 #

Outre le skinny lob, cette figure de la coiffure livre également ses prédictions pour la nouvelle année. Au programme : des couleurs audacieuses, des accessoires et des infinies possibilités de mise en forme du carré.

Couleurs dynamiques #

Toujours selon cet expert, les couleurs vives et énergiques seront très présentes dans les salons de coiffure en 2024. Les cheveux colorés se mettront en accord avec les coupes comme le skinny lob pour donner un nouvel élan aux tendances capillaires.

Accessoires et textures #

Décidément, l’univers de la coupe au carré ne manque pas d’imagination. Pour sublimer leur skinny lob, les adeptes de cette coupe pourront opter pour une multitude d’accessoires et de finitions (tresses, boucles…) qui les feront sortir du lot.

Comment adopter le carré « skinny » en 2024 ? #

Si vous êtes convaincu(e) que la coupe au carré skinny lob est faite pour vous, voici quelques conseils pour réussir votre transformation :

–Choisir le bon coiffeur : prenez le temps de comparer les salons et leurs prestations pour vous assurer d’un résultat à la hauteur de vos attentes.

–Adapter votre coupe : n’hésitez pas à discuter avec votre coiffeur pour adapter le skinny lob à votre morphologie et à votre style actuel.

–Penser à l’entretien : un carré long demande régulièrement des retouches pour rester en forme. Prévoyez donc un suivi auprès de votre coiffeur.

En somme, le skinny lob est une évolution audacieuse et élégante du classique long bob qui devrait connaître un franc succès en 2024. Si cette tendance ne convient pas à toutes les formes de visage, il reste néanmoins une manière originale d’affirmer son style tout en jouant sur les contours et les finitions pour se démarquer davantage. Alors, prêt(e)s à tenter l’aventure ?