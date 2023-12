Révélation d’une coloriste : À quelle fréquence laver vos cheveux colorés ?

Prendre soin de nos cheveux est autant un plaisir qu'une tâche parfois difficile. Mais dès que nos cheveux sont propres, bien coiffés et brillants, cela procure une satisfaction importante et renforce souvent la confiance en soi.

La fréquence de lavage adaptée à votre type de cheveux #

Pour cela, il est essentiel d’adopter des produits capillaires adaptés à votre type de cheveux, tels que [nom du produit] ou [nom du produit]. Une fois bien équipé, une question se pose souvent : à quelle fréquence faut-il laver ses cheveux ?

Là encore, cela dépendra de votre type de cheveux et des besoins de votre cuir chevelu.

Les spécificités des cheveux colorés #

Si vous avez les cheveux colorés, c’est également un facteur à prendre en compte. En effet, le lavage trop régulier peut entraîner une perte de couleur plus rapide et ternir l’éclat de votre teinte.

Il est donc important d’ajuster la fréquence selon la nature de vos cheveux et la sensibilité de votre cuir chevelu. Si vos cheveux sont naturellement secs, essayez d’attendre un peu plus longtemps entre deux shampooings, conseille l’expert.

Si vous ressentez le besoin de laver vos cheveux plus souvent, privilégiez des substituts comme le Co-wash ou le conditionneur nettoyant», ajoute Stephanie Brown.

Des conseils pour prolonger la tenue de la couleur #

Pour une couleur éclatante et durable, Gianni Coppa, coiffeur et fondateur du salon R Factory à Paris, partage quelques astuces à suivre. Il recommande notamment d’utiliser un masque pigmenté pour l’entretien de la couleur, qui comble les pigments afin de prévenir la décoloration et prolonger la teinte.

Le choix du shampooing est également crucial pour préserver la couleur et la qualité de vos cheveux colorés. Optez pour un shampooing sans sulfate et spécifique pour les cheveux colorés, qui n’agressera pas votre cuir chevelu ni vos mèches, tout en préservant la brillance et l’intensité de la couleur.

Maintenir l’hydratation des cheveux colorés #

Le coiffeur conseille ensuite d’utiliser un après-shampooing pour les cheveux fins et un masque pour les cheveux moyens à épais, afin de bien hydrater les mèches et éviter la casse due au dessèchement causé par la coloration. Une fois par semaine, offrez-vous un soin profond avec un masque hydratant et nourrissant spécialement formulé pour les cheveux colorés, afin de rétablir l’équilibre hydrique et renforcer la fibre capillaire.

Les gestes à éviter pour préserver vos cheveux colorés #

Certaines habitudes peuvent abîmer vos cheveux et nuire à la tenue de votre couleur. Pour éviter cela, limitez l’utilisation d’appareils chauffants tels que les sèche-cheveux, les fers à lisser ou à boucler, qui fragilisent les mèches et aggravent le dessèchement capillaire.

Protégez vos cheveux des agressions extérieures comme l’exposition au soleil, à la pollution ou encore au chlore des piscines, en utilisant un spray protecteur et hydratant avant de vous exposer, et rincez soigneusement vos cheveux après la baignade pour éliminer les résidus nocifs.

Un entretien régulier chez le coiffeur #

Enfin, n’oubliez pas de prendre rendez-vous avec votre coiffeur tous les 1 à 3 mois selon la nature de vos cheveux et la technique de coloration choisie, afin de rafraîchir votre coupe, éliminer les pointes abimées et entretenir votre teinte avec un soin adapté. Un cheveu sain est plus apte à retenir la couleur et à afficher un éclat longue durée.

En suivant ces conseils et en adaptant votre routine capillaire à la spécificité de vos cheveux colorés, vous profiterez d’une couleur lumineuse et durable tout en préservant la santé et la beauté de votre crinière.