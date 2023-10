Pour les cheveux fins, la coupe tendance de l’automne 2023 promet du volume

Avec toutes les célébrités optant pour des carrés élégants, comme Eva Longoria, Shy’m ou encore Iris Mittenaere, il est difficile de ne pas être tenté par cette coupe.

Et bien ce n’est pas la seule tendance capillaire à suivre cet automne 2023 !

Gianni Coppa, coiffeur-styliste et fondateur du salon R Factory Paris, partage sa vision des tendances capillaires à venir.

Le carré est LA tendance incontournable #

Selon Gianni Coppa, le carré est sans aucun doute la coiffure phare de l’automne 2023.

Il existe de nombreuses déclinaisons de cette coupe intemporelle qui fleurissent sur les réseaux sociaux et dans les salons : le carré plongeant, le carré flou ou encore le carré en ailes de papillon. Le retour aux sources des tendances mode des années 1990 et des débuts 2000 influence grandement ces looks.

Le carré effilé, une option polyvalente #

Gianni Coppa précise également que le carré effilé moyen est une option très prisée pour celles qui souhaitent adopter la tendance tout en restant dans un style simple et sophistiqué, inspiré des années 90. Cette coupe gagne rapidement en popularité grâce à plusieurs célébrités telles que Selena Gomez qui l’ont déjà adoptée.

La coupe avec du volume pour les cheveux fins #

Pour celles qui sont lassées des mèches plates et sans vie, la coupe tendance de l’automne 2023 promet justement d’apporter ce fameux volume ! Les coiffeurs adaptent en effet les carrés et autres coupes de manière à donner un aspect plus dense et volumineux aux cheveux fins.

Le résultat est une chevelure qui semble non seulement plus épaisse, mais également plus dynamique et pleine de mouvement.

Des techniques de coupe adaptées pour un résultat optimal #

Gianni Coppa explique que le secret pour obtenir cet effet volumineux réside dans les techniques de coupe employées. En effilant et dégradant certaines parties de la chevelure, on parvient à structurer l’ensemble et à créer des mouvements qui donnent cette impression d’épaisseur tant recherchée. Accompagnée d’un brushing soigné réalisé en salon ou chez soi, cette coupe apportera une nouvelle dimension à votre look automnal.

Trois teintes à adopter cet automne 2023 #

Et parce qu’une coupe ne serait rien sans une coloration adaptée, Gianni Coppa a également partagé ses trois couleurs favorites pour cette saison : le Jet brunette, le bropper et les pastels métallisés.

Le Jet brunette, une couleur intense et profonde #

Cette nuance très foncée de brun est idéale pour réchauffer l’automne. Elle convient aussi bien aux peaux claires qu’aux peaux mates et apporte une touche de sophistication à n’importe quelle coupe, notamment les carrés effilés précédemment évoqués.

Le bropper, le mélange parfait entre brun et cuivré #

Popularisée par Iris Mittenaere, cette teinte est un mélange subtil entre le brun et le cuivré. Le bropper s’adapte particulièrement bien aux envies de réalisme lançant sa personnalité. Ce mélange harmonieux crée une dimension naturelle tout en restant audacieuse.

Pour les plus audacieuses : les pastels métallisés #

Enfin, pour celles qui veulent oser quelque chose de différent, Gianni Coppa propose les colorations aux reflets métallisés. Cette nouvelle tendance consiste à ajouter des nuances pastel irisées dans la chevelure, donnant ainsi un effet métallique très original.

Que vous choisissiez de succomber à l’appel du carré ou que vous préfériez une coupe plus volumineuse inspirée des années 90, l’automne 2023 promet d’être riche en nouveautés capillaires. N’hésitez pas à consulter votre coiffeur pour déterminer quelle coupe et coloration seront les mieux adaptées à votre morphologie et à votre style personnel.