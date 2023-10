Découvrez la morpho-coupe, la clé pour définir la longueur parfaite de vos cheveux

La morphologie de votre visage détermine les coupes et les coiffures qui vous conviennent le mieux.

Cependant, il peut parfois être difficile de trouver la coiffure idéale pour mettre en valeur vos traits sans consulter un visagiste coiffeur, c’est-à-dire un expert en coiffure capable d’associer les coupes de cheveux aux formes de visages de manière optimale.

Après avoir dévoilé l’idéal bob pour votre morphologie, la coupe courte parfaite pour votre forme de visage et la meilleure coupe mi-longue selon les conseils d’un coiffeur professionnel, nous nous concentrons désormais spécifiquement sur le choix de la bonne longueur de cheveux pour éviter toute erreur lors de la sélection des tendances coiffures automne-hiver 2023-2024.

TikTok et son filtre révolutionnaire pour connaître votre longueur idéale #

Surprise ! Grâce à un filtre proposé par la plateforme de médias sociaux TikTok, nous pouvons enfin déterminer la longueur de cheveux qui met en valeur nos traits, suivant le même principe qui nous a déjà aidés à réaliser un eyeliner parfait.Facile à essayer et très efficace pour aider à choisir sa coupe de cheveux, nous vous invitons à tester cette astuce beauté infaillible utilisée par les coiffeurs depuis longtemps, désormais disponible chez vous grâce à ce filtre pratique !

La morpho-coupe, un concept permettant de choisir la longueur idéale pour chaque visage #

Le principe de la morpho-coupe consiste à analyser la forme de votre visage et d’autres facteurs tels que la texture de vos cheveux, votre teint, la couleur de vos yeux et même votre personnalité pour déterminer la coupe et la longueur de cheveux qui vous conviennent le mieux.

Chacun des éléments mentionnés précédemment joue un rôle crucial dans l’équation de la parfaite coupe de cheveux, contribuant ainsi à souligner vos atouts tout en minimisant vos points faibles.

Comment utiliser le filtre TikTok pour connaître votre longueur de cheveux idéale ? #

Pour profiter de cette méthode révolutionnaire, il vous suffit de télécharger l’application TikTok sur votre smartphone (si ce n’est pas déjà fait) et de chercher le filtre dédié à la morpho-coupe dans la section « effets » de l’application. Une fois que vous avez trouvé le filtre, suivez simplement les étapes indiquées à l’écran : prenez une photo de votre visage sans maquillage ni accessoires, laissez l’algorithme analyser votre morphologie faciale, puis découvrez quelle est la meilleure longueur de cheveux pour vous.

Faire confiance au filtre TikTok mais rester à l’écoute de son propre ressenti #

Il est important de garder à l’esprit que le filtre TikTok est là pour vous donner un aperçu du potentiel d’une longueur de cheveux particulière sur votre visage, et non pour prendre une décision définitive à votre place. Ainsi, si vous êtes sceptique quant au résultat proposé par le filtre, n’hésitez pas à consulter un professionnel avant de couper vos cheveux à la longueur suggérée. Après tout, ce qui compte le plus lorsque vous changez de look, c’est de vous sentir bien et en confiance avec votre nouvelle coiffure.

Une fois que vous avez déterminé la bonne longueur, explorez différentes coupes de cheveux et tendances saisonnières #

Une fois que vous avez découvert quelle est la longueur idéale pour mettre en valeur vos traits et votre morphologie grâce à la morpho-coupe, il est temps de vous amuser avec différentes coupes de cheveux et tendances de la saison. Inspirez-vous des magazines de mode, des réseaux sociaux ou encore des sites internet spécialisés pour trouver la coupe qui correspondra le mieux à votre style et à votre personnalité.

Pour ne plus jamais faire erreur dans le choix de ❤️a longueur et de la coupe de vos cheveux, testez le filtre TikTok dédié, véritable astuce beauté utilisée par les professionnels de la coiffure depuis longtemps. N’oubliez pas, cependant, de consulter un visagiste coiffeur ou un expert en hairstyling si vous avez des doutes. Enfin, n’hésitez pas à explorer les tendances coiffure automne-hiver 2023-2024 pour trouver la coupe qui vous convient le mieux et mettre en valeur votre morphologie ainsi que vos traits.