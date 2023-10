Sur les réseaux, une nouvelle technique pour déterminer la longueur idéale des cheveux fait sensation

La plateforme TikTok est devenue non seulement une source de divertissement, mais également un lieu où sont partagées des astuces mode et beauté qui facilitent notre quotidien. Parmi ces astuces, un filtre a récemment fait le buzz : le filtre 2.25 permettant de déterminer la longueur de cheveux idéale en fonction de la morphologie du visage. Explications.

Le filtre 2.25 : comment ça marche ? #

Cette méthode s’appuie sur une technique utilisée depuis longtemps par certains coiffeurs pour déterminer si les coupes courtes conviennent à leur client. Le principe est simple : mesurer la distance entre l’oreille et le menton à l’aide d’une règle placée perpendiculairement au bas de l’oreille.

Si cette distance est inférieure à 2,25 pouces (soit environ 5,7 cm), il est recommandé de privilégier les coupes courtes. Dans le cas contraire, les coupes mi-longues ou longues seraient plus adaptées.

Adaptation numérique : le filtre TikTok #

Récemment, cette technique a été reprise sur TikTok sous la forme d’un filtre appelé 2.25 hair length filter. Grâce à ce filtre, il est désormais possible de calculer cette distance directement sur son smartphone, sans avoir besoin de se rendre chez un coiffeur.

Ainsi, les utilisateurs de TikTok ont rapidement popularisé ce filtre en le testant sur eux-mêmes et en partageant leurs résultats.

Choisir sa coupe de cheveux selon la morphologie du visage #

Bien que cette technique puisse être utile pour avoir une première idée de la longueur de cheveux qui pourrait nous mettre en valeur, il est important de souligner qu’une coupe de cheveux doit avant tout s’adapter au style de vie et aux goûts personnels de chacun. D’autres critères viennent également influencer le choix d’une coupe de cheveux, tels que :

La forme du visage #

Il existe plusieurs formes de visages : ovale, carré, rond, allongé, etc. Il est important de prendre en compte sa morphologie faciale lorsqu’on choisit une coupe de cheveux, car certaines coupes valorisent mieux certains types de visages.

Par exemple, les coupes courtes seront généralement plus flatteuses sur un visage ovale, tandis qu’un visage rond sera adouci par des coupes volumineuses et dégradées.

La texture et l’épaisseur des cheveux #

Les caractéristiques de nos cheveux, telles que leur texture (lisse, ondulée, frisée), ou leur épaisseur, sont également à prendre en compte dans notre choix de coupe. Certaines coupes nécessitent davantage de travail et d’entretien en fonction de ces critères, tandis que d’autres seront plus faciles à coiffer et à maintenir.

Adapter sa coupe de cheveux au rythme de vie #

Au-delà des caractéristiques physiques et morphologiques, choisir une coupe de cheveux doit également tenir compte de votre mode de vie, votre personnalité et vos goûts personnels. Par exemple, il est préférable d’éviter les coupes trop sophistiquées si on ne dispose pas de beaucoup de temps pour s’occuper de ses cheveux, ou si on a un travail qui demande une grande mobilité et de l’aisance dans nos mouvements. De même, certaines personnes se sentent plus à l’aise avec des longueurs particulières en fonction de leur personnalité.

Conclusion : le filtre 2.25, une aide utile mais non suffisante #

En définitive, le filtre TikTok 2.25 peut être considéré comme une aide intéressante pour déterminer une longueur de cheveux adaptée, mais il ne doit pas être perçu comme une solution absolue. Il est primordial d’adapter sa coupe de cheveux à son visage, mais aussi à ses exigences personnelles et à ses goûts. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la coiffure pour obtenir des conseils personnalisés et réaliser ainsi la coupe qui vous correspondra le mieux.

