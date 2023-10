Une experte dévoile trois gestes courants qui nuisent à la santé de nos cheveux

Prendre soin de ses cheveux est essentiel pour qu’ils conservent beauté et éclat.

Chaque type de cheveu nécessite une attention spécifique en matière de coiffure, de lavage et d’hydratation. Une spécialiste en trichologie récemment apparue sur TikTok décrit trois gestes courants qui nuisent à la santé de nos cheveux. Dans cet article, nous dévoilons ces erreurs et proposons des conseils pour les éviter mettant fin à ces mauvaises habitudes capillaires.

Adopter la même coiffure tous les jours : un risque pour vos cheveux #

Lorsqu’on trouve une coiffure qui nous plaît et que l’on peut réaliser rapidement le matin, on a tendance à la garder quotidiennement. Toutefois, cette pratique n’est pas bénéfique pour vos cheveux, car elle fait subir une pression constante à certaines zones de votre cuir chevelu, au fil du temps.

Pour y remédier, pensez à alterner plusieurs styles de coiffure tout au long de la semaine.

Ceci permettra à vos cheveux de se reposer et d’éviter d’être fragilisés par des manipulations récurrentes. De plus, cela vous donnera l’occasion d’explorer de nouvelles idées de coiffures pour varier votre look.

Trouver la bonne fréquence de lavage pour vos cheveux #

Chaque type de cheveu a des besoins spécifiques en matière de lavage. Se laver les cheveux trop souvent les prive de leurs huiles naturelles, tandis qu’un espacement trop long entre deux shampoings peut entraîner un excès de sébum.

Il est donc nécessaire de trouver le juste équilibre pour conserver une chevelure saine et brillante.

Pour ce faire, il est conseillé de se fier à la texture de ses cheveux et d’adapter sa routine capillaire en conséquence. Les cheveux fins et gras peuvent nécessiter un lavage plus fréquent que les cheveux secs et bouclés, par exemple. Un lavage tous les 2 à 3 jours semble être une bonne moyenne générale.

N’hésitez pas à consulter un trichologue ou coiffeur professionnel si vous rencontrez des difficultés à établir votre routine capillaire idéale.

Le piège du sommeil avec des cheveux mouillés #

Dormir avec les cheveux mouillés est fortement déconseillé car cela rend les cheveux plus vulnérables aux cassures et au dessèchement. Ceci est dû au fait qu’ils perdent leur force lorsqu’ils sont humides, et le frottement contre la taie d’oreiller au cours du sommeil peut provoquer des dommages supplémentaires.

Pour éviter cela, il est préférable de prendre le temps de sécher complètement vos cheveux avant d’aller dormir. Utilisez une serviette en microfibre pour éliminer l’excès d’eau sans abîmer la fibre capillaire, puis terminez avec un sèche-cheveux à basse température. Vous pouvez également profiter de cette étape pour hydrater vos pointes avec une huile spécifique pour cheveux.

En conclusion : des gestes simples pour préserver la beauté de vos cheveux #

Maintenir la santé de vos cheveux passe par une routine capillaire adaptée et une attention particulière portée aux gestes du quotidien. En évitant ces trois erreurs courantes listées dans cet article, vous contribuerez à garder votre chevelure en pleine forme et à limiter les risques d’apparition de problèmes capillaires.

N’hésitez pas à faire appel à des spécialistes tels que les trichologues ou coiffeurs professionnels pour vous guider dans l’élaboration d’une routine qui conviendra parfaitement à vos besoins spécifiques et à prendre soin régulièrement de vos cheveux en faisant des masques et autres soins adaptés.