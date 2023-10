Les cheveux blonds prennent parfois une teinte verte en piscine, et ce n’est pas à cause du chlore

Nous avons enquêté sur cette transformation mystérieuse et découvert pourquoi les cheveux blonds ont tendance à virer au vert dans les piscines.

Précisons d’entrée que ce n’est pas le chlore qui en est responsable.

La coupable : la concentration de cuivre dans l’eau #

Les sels de cuivre, et plus précisément le sulfate de cuivre, sont utilisés pour lutter contre les algues dans les piscines.

Ces composés chimiques présents dans l’eau peuvent être absorbés par nos cheveux lorsqu’on nage. Selon une étude parue sur [source], le cuivre serait le principal responsable des mèches verdâtres observées chez certaines personnes ayant des cheveux blonds.

En effet, le cuivre peut s’absorber par les follicules pileux lors d’un plongeon,

Plus on nage souvent, plus les ions cuivre se déposent sur les cheveux,

Le chlore contribue également à l’altération des cheveux, facilitant ainsi l’absorption du cuivre.

Une question de structure capillaire : la kératine #

Pour mieux comprendre pourquoi nos cheveux sont si sensibles au cuivre, il faut se pencher sur leur structure.

Les cheveux sont essentiellement constitués de kératine, une protéine riche en groupes chimiques réactifs. Le cuivre possède la faculté de se lier à ces groupes chimiques, formant ainsi un complexe cuivre-kératine responsable de la coloration verte des cheveux blonds.

Les cheveux blonds décolorés : plus vulnérables face au cuivre #

Il est important de souligner que les cheveux blonds qui ont subi une décoloration chimique sont encore plus sensibles aux ions cuivre présents dans l’eau.

En effet, la décoloration altère la structure de la kératine et rend donc les cheveux plus perméables aux sels de cuivre, accentuant ainsi leur verdissement.

Comment prévenir et traiter le verdissement des cheveux blonds ? #

Si vous avez les cheveux blonds et que vous aimez nager régulièrement, voici quelques conseils pour éviter cette teinte verdâtre indésirable sur vos mèches :

Rincer abondamment vos cheveux à l’eau claire avant et après chaque baignade,

Utiliser un shampooing spécifique pour les cheveux exposés au chlore et au sel – mais avec modération car ils peuvent perturber l’acidité naturelle de votre cuir chevelu et rendre les cheveux cassants,

Porter un bonnet de bain pour limiter le contact entre vos cheveux et l’eau de la piscine.

Si vos cheveux ont déjà pris une teinte verte après de nombreuses baignades, pas de panique ! Voici quelques solutions pour retrouver votre couleur naturelle :

Utiliser un shampooing clarifiant qui aidera à éliminer les ions cuivre déposés sur vos cheveux,

Ajouter une petite quantité de bicarbonate de soude à votre shampoing habituel – cela peut contribuer à dissoudre l’excès de sels de cuivre et préserver l’éclat de votre blondeur.

En conclusion, ce ne sont pas les stations balnéaires ou le chlore qui donnent aux cheveux blonds cette nuance verdâtre tant redoutée, mais bien la concentration de cuivre dans l’eau. Les cheveux décolorés chimiquement étant d’autant plus vulnérables. Néanmoins, en adoptant quelques gestes simples et en utilisant des produits adaptés, il est possible de réduire les risques de voir s’afficher cette coloration indésirable. Alors, n’hésitez plus à plonger dans ces eaux chlorées sans craindre pour vos cheveux !