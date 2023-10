Le dupe du Dyson Airwrap chez ALDI, à 24€, soulève des interrogations quant à sa valeur réelle

Allant des parfums aux soins capillaires, les enseignes cherchent continuellement à surfer sur cette tendance.

Récemment, la bataille s’est étendue au secteur high-tech, et une marque en particulier a attiré beaucoup d’attention : l’Ambiano Multistyler Brush vendu chez Aldi au prix de 24,99 euros.

Ce produit prétend offrir des performances similaires au célèbre Dyson Airwrap, mais à un prix nettement inférieur.

Alors, est-ce que cet appareil vaut vraiment le coup ?

L’Ambiano Multistyler Brush : un dupe prometteur #

Tout comme le Dyson Airwrap, la brosse Ambiano Multistyler propose plusieurs fonctions de coiffage, grâce à ses cinq embouts différents qui permettent aussi bien de boucler que de lisser les cheveux.

Plusieurs utilisatrices ayant réussi à mettre la main sur ce dupe ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux. D’après les vidéos postées sur TikTok, il semblerait que l’appareil soit satisfaisant.

La tiktoker Derg12, par exemple, mentionne que l’embout « boucles » fonctionne « comme le Dyson« . Toutefois, elle met en garde contre l’absence de « technologie Dyson » et le risque potentiel d’endommagement des cheveux par la chaleur émise. Malgré cela, elle conseille finalement à sa communauté de « ne pas marcher, mais courir chez Aldi ».

Les questionnements autour de la qualité #

Cependant, il est important de se poser certaines questions sur la qualité réelle de ce dupe vendu chez Aldi. Bien que les avis partagés sur les réseaux sociaux soient plutôt positifs, certains aspects méritent d’être pris en compte. Parmi eux, on retrouve la mention précédente concernant la différence technologique notable avec le Dyson Airwrap.

L’appareil d’Aldi ne possède effectivement pas la fameuse technologie conçue par Dyson pour protéger les cheveux de la chaleur excessive. Ainsi, il convient de rester vigilant quant à la possibilité d’abîmer ses cheveux à long terme en utilisant fréquemment cet outil.

Le rapport qualité-prix au cœur des préoccupations #

Il est indéniable que la principale raison d’acheter l’Ambiano Multistyler Brush en tant que dupe du Dyson Airwrap est son prix : 24,99 euros contre environ 500 euros pour le modèle de luxe. Il est donc tentant de se tourner vers cette alternative plus abordable lorsqu’on souhaite renouveler son arsenal de coiffure sans se ruiner.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la qualité est généralement corrélée au prix. Avec un coût aussi faible, peut-on vraiment s’attendre à ce que l’appareil d’Aldi offre les mêmes performances et la même durabilité que le Dyson Airwrap ?

Verdict : une option à considérer avec prudence #

En résumé, l’Ambiano Multistyler Brush vendu chez Aldi semble être un dupe intéressant pour celles et ceux qui souhaitent expérimenter des styles de coiffure variés sans investir une somme conséquente. Cependant, il est conseillé de prendre en compte les limites technologiques de cet appareil et de ne pas négliger l’impact potentiel sur la santé des cheveux.

Avant de se précipiter dans les rayons d’Aldi, il est donc important de s’interroger sur ses besoins réels et son budget. Si vous cherchez un outil performant et durable, il vaut peut-être mieux économiser davantage et investir dans le Dyson Airwrap. En revanche, si vous n’envisagez qu’une utilisation occasionnelle et souhaitez découvrir les fonctionnalités du produit avant de miser sur un modèle plus onéreux, alors l’Ambiano Multistyler Brush peut tout à fait constituer un bon compromis.